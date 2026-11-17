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アフリカネイションズカップ2027予選第4節、チュニジア代表とリビア代表の一戦が首都トリポリで行われ、1-1の引き分けに終わった。試合は前半終了間際に大きく荒れ、ホームチームに与えられたPKにチュニジアの選手たちが猛抗議し、試合放棄をちらつかせる事態にまで発展した。

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両チームは大きなプレッシャーを抱えてこの一戦に臨んだ。チュニジアはスファックスでの第1戦を0-2で落としており、出場権争いへの望みをつなぐためにはアウェイで好結果を得る必要があった。一方のリビアは、ホームの利と観客の後押しを生かし、グループ内での立場を固めることを狙っていた。

チュニジアが先制点を奪うまでに要した時間はわずか3分だった。3分、アニス・ベン・スリマンが相手守備のミスを突いてゴールを決め、チュニジアに早々とリードをもたらすとともに、ホームチームに同点ゴールを追う重圧をかけた。

チュニジアのリードのまま前半終了が近づく中、主審はリビアに物議を醸すPKを与えた。 この判定はチュニジアの選手たちの怒りを買い、彼らは激しく抗議したうえ、ピッチを去る構えまで見せた が、その後事態は収拾され、選手たちは説得を受けて試合を続行した。

このPKをエッゾ・アル・マリミが確実に沈めた。前半アディショナルタイム5分にネットを揺らし、リビアを試合に引き戻すとともに1-1の同点に追いついた。

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勝ち点3の重みもあり、試合は両チームによる激しい攻防となった。チュニジアは予選初勝利を求めてこの一戦に臨み、リビアは第1戦での勝利に続いて優位を確かなものにしたいところだった。

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後半はどちらも決着をつけられず、両者は勝ち点1を分け合った。チュニジアはグループでの初勝利を引き続き追い求めることになる。チュニジアは初戦でウガンダと1-1、続いてボツワナと2-2で引き分け、第3節ではリビアに0-2で敗れていた。

リビアはスファックスで行われた第1戦で予選初勝利を挙げていた。44分にアリ・ユーセフがPKで先制し、62分にハムドゥ・アル・フーニが追加点を奪取。チュニジアは大きな重圧を抱えて第2戦を迎えることになった。

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この結果、リビアは勝ち点を5に伸ばして暫定首位に立った。一方のチュニジアは勝ち点3で最下位となっている。アフリカネイションズカップ2027予選グループHからは、開催国として本大会出場が自動的に決まっているウガンダに加え、1チームが出場権を獲得する。