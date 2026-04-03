動画：記録は止まらない…ロナウドは夢を追いかける一方で、トニーの王座を脅かしている

アル・ナスルのキャプテンであるポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドは、金曜日の夜に行われたロシェン・プロリーグ第27節のアル・ナジュマ戦で再び出場し、見事なゴールを決め、チームを勝利へと導く重要な役割を果たした。

ロナウドは後半56分、見事なPKを決めてアウェイチームのゴールを揺らした。

さらに「ドン」ことロナウドは73分、ナワフ・ブシュルからの絶妙なパスを受け、見事なロケットシュートで自身2点目、チーム4点目を決めた。

この2ゴールにより、ロナウドの通算得点は23となり、ロシェン・リーグの得点ランキングで3位に浮上した。1位はアル・カディシアのメキシコ人FWジュリアン・キノネス（24得点）、2位はアル・アハリ・ジェッダのイングランド人スター、イヴァン・トニー（25得点）である。

関連記事：レアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッドに倣い…ロナウドがアル・ナスルで歴史を刻む

ポルトガルのレジェンドは、キャリア通算1000ゴールという夢への追いかけを続け、通算967ゴールに到達した。

この試合は、ハムストリングの負傷により34日間離脱していたロナウドが復帰を果たした一戦となった。







