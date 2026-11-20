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U-17モロッコ代表がU-17ワールドカップで早くもその実力を見せつけた。カタールで開催されている同大会の初戦で圧倒的な攻撃力を披露し、フィジーを6-0で粉砕。スペインと中国をはじめとするすべてのライバルに、明確なメッセージを送った。

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モロッコは本日(金曜日)、グループH第1節でフィジーと対戦した。同組には両チームのほかスペインと中国が名を連ねており、組み合わせ決定当初から大会屈指の激戦区と評されていた。

モロッコは立ち上がりから試合を完全に支配し、オセアニアから参戦した相手に息をつく暇も与えなかった。早々に先制すると、そのままゴールラッシュを演じた。

モロッコの6ゴールは、まず3分にイスマイル・エル・アウド、5分にイブラヒム・エル・ラバジが決めて早々に試合の大勢を決定づけると、42分にはイムラン・タライが3点目を追加。さらにジアド・バハが49分と55分に2ゴールを挙げる活躍を見せ、85分にラミ・ルクマニが6点目を奪ってゴールショーを締めくくった。

この大勝により、モロッコは勝ち点を3とし、得失点差でスペインを上回ってグループH首位に立った。一方、フィジーは勝ち点0で4位にとどまった。今大会に懸けるモロッコの大きな野望を映し出す、理想的なスタートとなった。

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ただし、モロッコが独走しているわけではない。同組のもう1試合では、スペインも中国に5-0で大勝。首位争いが最終節まで白熱することを確信させる一戦となった。

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スペインは40分にバスキールがPKで先制すると、45+2分にトゥンカラが追加点。73分と79分にはエメカが2ゴールを挙げて存在感を示し、85分にトルヒジャーノがダメ押し弾を決めた。試合はスペインの5-0での完勝に終わった。

この結果、グループHは早くも熱を帯びている。首位モロッコと2位スペインの差は得失点差わずか1。中国は次節で大敗からの巻き返しを図るが、フィジーは悲惨なスタートを切ったことで極めて厳しい状況に追い込まれた。

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次節のモロッコ対スペインは、首位の座を懸けた「早すぎる決勝戦」となりそうだ。両チームとも第1節で力強く名乗りを上げ、高い攻撃力と、さまざまなポジションから得点を奪える力を示した。

モロッコは、カタールに単なる参加のために来たのではなく、タイトルを争い、大会で上位まで勝ち進むために来たのだという強烈なメッセージを発信した。その背景には、才能と自信、そして闘志を兼ね備えた有望な世代の存在がある。

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この圧勝を受け、U-17モロッコ代表は非常に高い士気で次戦以降に臨むことになる。グループステージ突破への自信を一段と深め、U-17ワールドカップで歴史を刻み続けることを目指す。この世代の将来に大きな期待を寄せるモロッコのサポーターも、熱い視線を送っている。