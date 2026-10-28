動画：英雄さながらの歓迎！ハリー・ケイン、歴史的な2026年バロンドール受賞後にバイエルン・ミュンヘンの練習に復帰

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ハリー・ケインが、世界最高の選手に選ばれる歴史的快挙を成し遂げた後、バイエルン・ミュンヘンのゼーベナー通りにある練習場に戻り、熱烈な歓迎を受けた。イングランド代表主将はロンドンで、25年ぶりのイングランド人バロンドール受賞者となり、歴史を刻んだ。

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バイエルンで盛大な歓迎

火曜日にクラブ施設に到着した33歳のケインを、スタッフが列を作って出迎えた。練習場へ向かうFWには、名前を呼ぶ大きなチャントが送られた。クラブでの活動への復帰を祝う光景だった。

ロンドンでのケインの栄冠は、バイエルンにとって1981年のカール＝ハインツ・ルンメニゲ以来初、ドイツのクラブとしても1996年以来初のバロンドールとなった。ケインはルンメニゲ、フランツ・ベッケンバウアー、ゲルト・ミュラーに続き、バイエルンの歴史でこの栄誉ある賞を獲得した4人目の選手となった。2020年にはロベルト・レヴァンドフスキの受賞が有力視されていたものの、パンデミックにより賞が中止されていただけに、この賞がついにミュンヘンに戻ってきたことにもなる。

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フロイントSDが称賛

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、チームの中心選手であるケインをすぐさま称賛し、ピッチ上での卓越したプレーとリーダーシップの両方に言及した。「私たちは皆、ハリー・ケインのパフォーマンスを喜んでいる」とフロイントは述べた。「彼を並外れたサッカー選手にしているのはゴールだけではない。彼が特別な人物なのはピッチ上だけでもない」

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フロイントはさらに、ケインが築きつつある功績についてこう語った。「ハリーは素晴らしい人だ。彼のような人にはめったに出会えない。世界最高峰の選手でありながら、とても謙虚だ。ハリーはセンターフォワードという役割をまったく新しいレベルへ引き上げた。特に若い選手たちにとって刺激になる存在だ。間違いなくサッカー史上最高の選手の一人だ」

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ケイン自身もSNSで今回の栄誉を振り返り、クラブ、代表チームの仲間、サポーターに感謝を示した。「何から話せばいいだろう。決して忘れられない夜だった」と投稿。「このことは長く記憶に残るだろう」

ケイン個人の成功は大きな祝福をもたらした一方、ブンデスリーガの強豪は重苦しい時期のさなかにある。指揮官のヴァンサン・コンパニは先週の練習中に突然倒れ、現在治療を受けている。また、MFヨシュア・キミッヒは家族の死去を受けて休暇を取っている。

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アシスタントコーチのアーロン・ダンクスは、チーム内にある感情の大きな落差について語った。「人生には両極端な出来事があると分かる」とダンクスは説明した。「ハリーが昨日味わった大きな喜びと、私たちがこの数週間に経験してきたことだ。何よりも大切なのは人だと認識することが重要だ」

カップ戦の連覇へ、そしてデア・クラシカー

ケインはすぐに試合へ戻ることになる。ダンクスは、水曜日に行われる2部マクデブルクとのDFBポカール2回戦に、このストライカーが出場可能だと確認した。バイエルンはこの試合でケインを「特別な歓迎」で迎えると約束している。昨季の決勝でケインがハットトリックを達成してクラブにもたらしたタイトルの防衛を続けるためだ。

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カップ戦を終えたバイエルンは土曜日、宿敵ボルシア・ドルトムントをホームに迎え、デア・クラシカーに臨む。ケインはキックオフ前、アリアンツ・アレーナのファンにバロンドールのトロフィーを披露する予定だ。ドイツ国内最大の一戦は、さらに祝賀ムードに包まれることになる。