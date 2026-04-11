動画：苦難にもめげず、アジア遠征を控えたジェッダ・ユニオンのサポーターが盛り上がる

不振が続くイティハド・ジェッダだが、AFCチャンピオンズリーグを前にサポーターは盛り上がりを見せている。

チームはアル・ハルム・アル・シャリーフ杯準決勝でアル・ハルドに敗れ、さらに水曜日のロシェン・リーグ第29節でもニューームに3-4で黒星を喫した。

それでもジャーナリストのアラー・サイード氏は、自身のX公式アカウントで、試合前にサポーターが選手を鼓舞する準備をする動画を公開した。

来週火曜日、準々決勝でUAEのアル・ワフダとプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで対戦する。

関連記事：動画…アジア遠征を控えたイティハド・ジェッダの選手たちがコンシサオ監督に反旗を翻す

サウジアラビアのジャーナリストが公開した動画には、遠征72時間前の土曜、練習場入り口でファンが横断幕を準備する様子が映っていた。

横断幕には「我々は君たちを信じている」「栄光を取り戻せ」「今がチャンスだ」「最後まで応援している」と書かれていた。

また、施設内では旗やスローガン、激励メッセージも準備され、選手を鼓舞した。

クラブは金曜日、土曜の練習を一般公開すると発表。選手を後押しする。

アル・イッティハドがアジアタイトルを獲得したのは2005年が最後で、今回が21年ぶりとなる。