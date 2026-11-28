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インテル・マイアミは土曜日未明に行われたコロンバス・クルー戦に0-1で敗れ、MLSプレーオフ1回戦で敗退した。決勝点はウルグアイ人のサンティアゴ・ロドリゲスが最後の1分に決めた劇的なゴールだった。

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スペイン紙『マルカ』によると、2025年のMLS王者インテル・マイアミは、ホームでの第1戦にも0-3で敗れており、1回戦突破を果たせなかった。

プレーオフ1回戦は3試合制で行われるため、インテル・マイアミは1点差で勝利するだけで第3戦に持ち込むことができた。その第3戦もインテル・マイアミのホームで開催される予定だった。

今回の敗退は、アルゼンチン代表リオネル・メッシがインテル・マイアミで迎えた最初のシーズンである2024年を思い起こさせる。当時もチームはアトランタ・ユナイテッドの前に1回戦で姿を消した。

また、この敗戦によってMLS史上最も高額なクラブにとって期待外れのシーズンが幕を閉じた。インテル・マイアミはCONCACAFチャンピオンズカップでもベスト16でナッシュビルに敗れ、リーグス・カップではグループステージ突破を逃していた。

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サンティアゴ・ロドリゲスがとどめの一撃

第1戦を0-3で落としていたインテル・マイアミは、無失点に抑えることの重要性を理解したうえで、極めて慎重な守備的布陣でコロンバスでの一戦に臨んだ。最終ラインの中央ではブラジル人コンビのカゼミーロとミカエルが堅固な壁を築いた。

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インテル・マイアミは前半にメッシが蹴ったFKをはじめいくつかのチャンスをつかんだものの、コロンバスの街に降り続いた冷たい雨の影響もあり、攻撃陣はいつもの精度を欠いた。

最大の決定機は、メキシコ代表としてプレーするアルゼンチン出身のヘルマン・ベルテラメに訪れた。見事な連携からゴールまでわずか数センチの位置でヘディングを放ったが、ボールはクロスバーの上へ。今季の苦しみを象徴するような場面だった。

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83分の時点でもスコアは0-0のままで、両監督はPK戦を見据えてメンバーの準備を始めていた。

しかし、コロンバス・クルーはまだ終わっていなかった。試合最後の時間帯となる92分、モロッコ代表アナス・ザロウリがペナルティエリア内へ正確なクロスを送ると、これにサンティアゴ・ロドリゲスが合わせて強烈なシュートを放ち、GKデイン・セント・クレアの守るゴールを破った。

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コロンバス・クルーは、フランス人指揮官ローラン・クルトワのもとで直近10試合中9勝を挙げている。チームはプレーオフ進出に大いに苦しみ、最終的にイースタン・カンファレンスの最後の出場枠を確保したが、クルトワ監督はチームのパフォーマンスに大きな変化をもたらすことに成功した。

コロンバス・クルーは今後、フィラデルフィア・ユニオンとニューイングランド・レボリューションの対戦の勝者と準々決勝で対戦する。第1戦を2-0で制したボストン勢が優位に立っている。