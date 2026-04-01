動画：約束を守り抜くイラクの息子…アイマン・フセインが歴史的な発言を振り返る

イラク代表およびアル・カルマFCのFWアイマン・フセインは、米国・カナダ・メキシコで開催予定の2026年ワールドカップへの「ラフディーンの黒豹」の進出が決まった後、自身の歴史的な発言を振り返った。

アイマン・フセインは、水曜日の未明に行われたワールドカップ予選プレーオフで、決勝ゴールを決め、イラク代表をボリビアに2-1で勝利へと導いた。

イラク代表は、チーム史上2度目、40年ぶりとなるワールドカップ出場を決めた。前回の出場は1986年のメキシコ大会で、メキシコ、ベルギー、パラグアイに3連敗を喫し、グループリーグで敗退していた。

イラク代表は、フランス、セネガル、ノルウェーが所属する2026年ワールドカップのグループ9に組み入れられた。

「ラフディンの黒豹」ことイラク代表の出場決定を受け、アイマン・フセインは自身の公式インスタグラムアカウントに、2017年のテレビインタビューの古い動画を投稿した。その中で彼は「私の目標はイラクをワールドカップに導くことだ」と語り、その実現可能性について問われると、「神の御心があれば、神が望まれるなら」と答えていた。

アイマン・フセインはこの過去の発言について、「イラクの息子は、約束すれば果たし、語れば真実を語り、立ち上がれば絶望の足元から大地を揺るがす」とコメントした。

さらに彼はこう付け加えた。「すべてのイラク人に心からお祝い申し上げます。これは、あなたがたが待ち望んでいた喜びです…神よ、我らの尊い殉教者たちを御加護ください」。





ボリビア戦後、アイマン・フセインはメディアに対し次のように語った。「我々はワールドカップ出場を決めた。これは予選の全行程を通じて選手とサポーターが注いだ多大な努力の結晶であり、この偉業は国を挙げて祝うに値するものだ」。

彼は続けて、「この勝利とワールドカップ出場権を、私たちをいつも支えてくれるファンに捧げます。そして、この歴史的な偉業を祝うため、今日を公休日にしてほしいと要望します」と述べた。

彼は次のように説明した。「予選の道のりでは21試合を戦ったが、神に感謝してワールドカップへの出場権を獲得できた。これは待ち望んでいた成果であり、過去数年間、我々にとって最優先事項だった」。

そして、次のように締めくくった。「選手全員がピッチ上で大きな献身を見せ、チーム一丸となってプレーした。追加のモチベーションは必要なかった。なぜなら、全員が試合の重要性と自分に課せられた責任の重さを理解していたからだ。神に感謝し、我々は成功を収めた」。