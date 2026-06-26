動画：米当局者によると、ヨルダンは印象を残してW杯を去った。

「アル・ナシャミ」の2026年W杯は早くに終わったが、ヨルダンサポーターは静かに去らなかった。

テキサス州アーリントンでは、ヨルダンサポーターが熱狂的な応援で注目を集め、市長が自ら出て敬意を表した。結果だけでなく、人々の心にどう残るかが大切だ。

ダラスにある「ベイト・アル・ヨルダン」は大会中、活気ある「民衆の大使館」となり、敗退を米国の最高レベルに届く文化・文明のメッセージへと変えた。

ダラス近郊アーリントン市では、イベント「ヨルダン・ハウス」でジム・ロス市長が観光・文化財大臣エマド・ヒジャジン氏とヨルダン人ファンと対談した。

この対談の模様はFacebookで拡散され、2026年W杯関連イベントへの高い関心を示した。

アーリントン市長は、ヨルダンサポーターが作り出した熱気と前向きな参加姿勢、卓越した運営を称賛した。

さらに、近い将来にヨルダンを訪問し、その観光名所や文化を直接体験したいと表明した。

この発言は、両国の文化交流への関心を示し、ヨルダンサポーターがピッチの外でも勝利したことを証明した。

「アル・ナシャミ」が大会を去っても、アーリントンにはヨルダン応援の声が響き、ダラスからアンマンへ文化のメッセージが届いた。