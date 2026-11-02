動画：笑みと一瞥、そして退場 ― ラポルタ、ムバッペのPKへの最も皮肉な反応を選ぶ

バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、レアル・マドリードとラシン・サンタンデールの対戦でキリアン・エムバペに与えられたPKをめぐる論争について、印象的な方法で応じることを選んだ。会長はその場面について質問された際、皮肉めいた視線を向けるにとどめ、一切のコメントを拒否したうえで、自らの車に乗り込み立ち去った。

ラポルタのこの反応は、月曜日、バルセロナ市庁舎で行われた展覧会「世界の王者たち」のオープニング式典を後にする際に見られたものだ。この展覧会は、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のもとでスペイン代表がタイトルを獲得したことを祝し、スペインサッカー連盟が開催したもの。そこで一人の記者が物議を醸したPKについて不意に質問したが、会長は沈黙を選び、自らの意見を明言することなく、その一件に対する立場を映し出す皮肉な表情を見せるにとどまった。

この場面は、カタルーニャのメディアで大きな批判の波を巻き起こした。「エル・サルディネロ」で行われた試合で、主審のムヌエラ・モンテロがエムバペとラシンのディフェンダー、プラッティとの接触を受けてレアル・マドリードにPKを与えたためで、ホームチームの選手やサポーターからは激しい抗議が起こった。

カタルーニャ紙『スポルト』は、「エル・サルディネロでのスキャンダル！ 物議を醸したエムバペのPKへの怒り」という見出しのもとでこの一件を取り上げ、フランス人FWが受けた接触はごくわずかなものだったとし、その後、主審がビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」での確認を経て介入し、PKを与えたと論じた。

一方、『ムンド・デポルティーボ』紙は、レアル・マドリードの先制を「嘲笑を誘うようなPK」によるものだと評し、プラッティの接触はエムバペの胸への腕による軽いタッチにすぎず、エムバペがペナルティーエリア内で倒れたのだと指摘。VAR担当の審判ミラ・アルフェンディスは、主審に場面の確認を求めるほどの明白な反則があったとは見なさなかったとした。

この出来事は10分に起こった。エムバペがペナルティーエリア内でラシンのディフェンダーをかわした後、主審がホームチームの抗議のなか反則を取ったもので、その後、フランス人選手が11分にPKを成功させ、GKアギレサバラの右へ強烈なシュートを突き刺してレアル・マドリードの先制点を記録した。なお、レアルはこの対戦を3-0で制している。