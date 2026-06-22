動画…破れたズボンが、サラーのゴールの有効性をめぐる論争を巻き起こしている！

エジプト対ニュージーランド戦は66分、劇的な場面を迎えた。ニュージーランドのスター、ベン・オールドがペナルティエリア内で激しい接触を受け、痛みに倒れた。その直後、エジプト代表が2点目を奪った。

治療とファウルの主張が続く間、エジプトは素早くカウンターを決めて勝ち越した。ニュージーランド選手たちは判定に怒りを示した。

英紙『ザ・サン』によると、サンテティエンヌのスターはエジプトDFヤセル・イブラヒムと激しい接触があったという。

同紙は、オールドが先にボールに到達したが、接触後に痛みを訴えて倒れ込み、デリケートな部位を負傷してショーツが破れたと指摘した。選手が倒れて審判の介入を求めていたにもかかわらず、審判はプレー続行を決定した。

その直後、エジプトは素早いスローインからカウンター。モハメド・サラーが冷静に決め、2-1とした。

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この一連の流れにニュージーランド選手は激怒。タッチライン上の控え選手たちが腕を挙げ、クリス・ウッドも審判に猛抗議した。ズボンが破れ着替えが必要となったオールドは、そのまま第4審判のもとへ急いだ。

試合後、23歳のオールドは「最初にボールに触れたが、痛みで倒れ込んだ。ファウルが宣告されると思ったが、プレーは続行された」と語った。

「タックルの衝撃で痛みとパニックに見舞われたが、医務スタッフに大丈夫と言われ安心した。ズボンが破れたので新しいショーツに着替えた」と続けた。

落胆しながらもオールドは冷静に語った。「これがサッカーだ。審判の判定は受け入れるしかない。あのプレーがゴールの前だったのは悔しいが、その後彼らは3点目を取った。1つのプレーだけを責められない」。

ニュージーランドはフィン・ソーマンのヘディングで先制したが、ムスタファ「ジコ」アブドゥル・ラウフが同点とし、さらにマフムード・トレジエが3点目を奪ってエジプトが3－1で勝利。4ポイントでグループトップに立った。

テクニカルエリアで新しいショーツを待つオールドの姿は、当初ITV解説陣を困惑させたが、やがて事情が判明。大会史上稀に見るタイミングでのハプニングだった。