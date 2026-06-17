ヨルダン代表は2026年W杯初戦で、グループ10第1節に臨んだ。水曜未明に行われた試合は1-3でオーストリア代表に敗れた。

前半21分、ペナルティエリア手前でロマーノ・シュミットがパスを受け先制。



先制されたもののヨルダンも果敢に反撃し、22分にはアリ・アルワンのヘディングがクロスバーを直撃。GKアレクサンダー・シュラーガーの好守にも阻まれた。

後半50分、アリ・アルワンが右ポストを掠めるシュートで同点とした。

67分にはマルコ・アルナウトヴィッチのゴールで再リードしたと思われたが、VARによりハンドで取り消された。

しかし76分、DFイゼン・アル・アラブがCKを誤ってオウンゴール。オーストリアが再逆転し、勝利を決定づけた。

終盤にヨルダンが反撃したが、オーストリア守備陣が凌ぎ、アディショナルタイムにはPKでアルナウトヴィッチが3点目を奪った。

この結果、オーストリアとアルゼンチンは勝ち点3で並んだ。しかしアルゼンチンがアルジェリアに3-0で勝利したため、グループ1位はアルゼンチンが確保した。

第2節ではアルゼンチンとオーストリアが首位を争い、ヨルダンはアルジェリアと対戦。予選突破へ、勝たねばならないアラブダービーとなる。