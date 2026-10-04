クリストファー・アイヤーが見事なゴールを決め、ノルウェー代表がポルトガルを相手に先制した。両者は本日日曜夜に対戦し、UEFAネーションズリーグ・リーグA・グループ4の第4節として激突しているが、ジョアン・カンセロが同じく劣らぬ見事なゴールですぐさま同点に追いついた。

アイヤーのゴールは36分、試合の流れに逆行する形で生まれた。センターライン付近から放たれたロングフリーキックを生かし、ボールがノルウェーの守備の中央、ファーポストへと届くと、彼はファーストタッチでボールを整えた後にハーフボレーを放ち、GKディオゴ・コスタのゴール右上隅に突き刺さる、試合の雰囲気を一気に沸かせる見事なプレーだった。

ノルウェーの先制の喜びは長くは続かなかった。ポルトガル代表はわずか2分後に反撃し、ジョアン・カンセロがヌノ・メンデスの放ったロングスローを生かした。ボールがペナルティエリアの端に届くと、彼はそれを強く正確に直接シュートし、止めることのできなかったノルウェーGKセルヴィクのゴール右上隅へと決めた。

カンセロのゴールは38分に生まれ、試合を振り出しに戻した。ポルトガル代表は試合開始から流れを支配していたものの、ゴール前での決定力を欠いていた。そこへ不意の失点を喫したが、すぐさま同点ゴールで応えた形となった。