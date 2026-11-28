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ロシュン・サウジリーグでアル・ナスルがアル・ハズムに勝利したにもかかわらず、主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドは怒りを隠せなかった。

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アル・ナスルは本日土曜日、敵地でアル・ハズムと対戦し、1-0で勝利を収めた 。ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで行われたロシュン・リーグ第13節の一戦である。

ジャーナリストのラティバン・アル・ドサリ氏は試合終了後、自身の「X」アカウントで動画を公開した。そこには、ピッチ脇に立ちながら怒りをあらわにするロナウドの姿が映っていた。

ポルトガルのスターは独り言をつぶやき、苛立ちを示すような身振りを繰り返していた。その間、アル・ハズムの選手たちは試合後のあいさつを交わそうと次々に彼のもとへ歩み寄っていた。

ロナウドはこの試合で得点を挙げられず、キャリア通算1000ゴール到達に向けた歩みを進めることはできなかった。達成すれば史上初の快挙となるが、通算ゴール数は987で足踏みとなっている。

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ロシュン・サウジリーグでのゴール数も9で止まり、今季の得点ランキングでは2位にとどまった。首位に立つアル・アハリのイングランド人FWアイヴァン・トニーとは、丸々5ゴールの差がある。

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アル・ナスルの唯一の得点を挙げたのは、同じくポルトガル人のMFサム・コスタだった。25分、ペナルティエリア内の混戦からこぼれたボールを拾い、無人のゴールへ流し込んだ。

主審はゴールを認めたものの、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入して映像を確認した。それでも26分にゴールが正式に認められ、アル・ナスルの選手たちはアウェーでの先制を喜んだ。

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このゴールの真価はスコア以上のところにあった。サッカーデータ専門の「オプタ」によると、アル・ナスルはサウジ・プロリーグ史上初めて100試合連続得点を達成したチームとなり、同大会でいかなるクラブも到達したことのない新記録を樹立したのである。

「オプタ」のデータによれば、アル・ナスルの歴史的な連続得点記録は2023年12月のアル・リヤド戦から始まった。その後もチームは毎試合のように相手ゴールを揺らし続け、アル・ハズム戦で100試合目の節目に到達した。

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この驚異的な記録は、アル・ナスルが長期間にわたって攻撃の安定感を維持してきたこと、そしてホームかアウェーかを問わず、あらゆる相手からゴールを奪う力を備えていることを示している。これにより、チームは大会史上前例のない偉業を単独で成し遂げた。

この記録が生まれた背景には、アル・ナスルが錚々たる攻撃陣を擁していることがある。その筆頭がポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウド、同胞のジョアン・フェリックス、セネガル人のサディオ・マネであり、ほかにもチームの攻撃力の持続に貢献した選手たちがいる。

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こうして、アル・ハズム戦でのサム・コスタのゴールは、ロシュン・リーグにおけるアル・ナスルの歩みの中で歴史的な節目となった。この一撃はチームに試合の主導権をもたらしただけでなく、サウジ・プロリーグ創設以来、他のどのチームも成し得なかった得点記録への到達を刻むものとなった。