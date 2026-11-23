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カタールのアル・シャマルがサウジアラビアのアル・アハリをホームに迎えた一戦は、序盤から波乱含みの展開となった。チャンスを逃すことが許されない試合で、アル・アハリのスター、フィラス・アル・ブライカンとアイヴァン・トニーは早くも試練に直面した。

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カタールのアル・シャマルがサウジアラビアのアル・アハリをホームに迎えた一戦は、序盤から波乱含みの展開となった。チャンスを逃すことが許されない試合で、アル・アハリのスター、フィラス・アル・ブライカンとアイヴァン・トニーは早くも試練に直面した。

試合はカタールのアル・ベイト・スタジアムで行われている。AFCチャンピオンズリーグエリート2026-2027シーズン、リーグステージ第5節の一戦だ。

両チームにとって、西地区の順位を上げるうえで重要な一戦である。今節開始前の順位表によると、アル・アハリは勝ち点8で6位、アル・シャマルは勝ち点5で8位につけている。

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アル・アハリは早々に主導権を握った。11分、アイヴァン・トニーの正確なスルーパスでGKと1対1になったフィラス・アル・ブライカンが、左足でゴール左下隅に流し込み、チームに先制点をもたらした。

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このゴールはトニーの好判断から生まれた。トニーはアル・シャマル守備陣の背後のスペースを突いて決定的なパスを送り、試合序盤からブライカンとの攻撃面での連携の良さを示した。

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アル・シャマルもすぐさま反撃に出る。14分にはチアゴ・シウバが35ヤード以上の距離から右足で強烈なシュートを放ち、同点に迫ったが、ボールはクロスバーの上に外れた。

物議を醸すPK

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15分、さらに試合が動く。ブラジル人のウェンデルソン・ガレーノがペナルティエリア内でDFムサブ・ヘデルに倒され、アル・アハリがPKを獲得した。

リプレー映像では、抜け出したガレーノの背後からヘデルが追う形で両選手が接近していたことが確認できたが、両者の接触はごくわずかで、これが議論を呼んだ。VARルームの審判団は主審にオンフィールドレビューを促し、両者のやり取りの末にPKの判定が下された。サウジアラビアのチームにとっては、早い時間帯にリードを広げ、相手にさらなる重圧をかける絶好の機会となった。

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19分、キッカーを務めたのはアイヴァン・トニーだった。しかし右足から放たれたシュートは弱く、GKババカル・シクにセーブされてキャッチされた。トニーは2点目を奪う好機を生かせず、アル・シャマルは試合に踏みとどまる望みをつないだ。

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