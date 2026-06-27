動画：爆破されたのか？…破壊されたスタジアムが、米国ワールドカップをめぐる論争に拍車をかける

2026年W杯グループ6最終戦の日本戦を控えたスウェーデン代表は、大きな衝撃を受けた。

ニューヨーク・ポスト紙によると、テキサス州フリスコのトヨタ・スタジアムのピッチには瓦礫や建設資材が散乱し、観客席も損傷していた。 （リヴァプール）やヴィクトル・ギオキレス（アーセナル）らスター選手を抱えるチームの練習は、まるで解体現場のようだった」と伝えている。

スウェーデンのステファン・ピーターソン監督は、到着前に警告を受けていたと説明。練習には支障がなかったと強調したが、選手たちは瓦礫の多さに驚いたという。

スウェーデンの新聞『アフトンブラデット』によると、彼は「解体予定の構造物が誤った方向に倒れたようだ。けが人はいなかった。おそらく爆破に何らかのミスがあった」と語った。

選手たちは到着時、何が起きたのか分からず驚いたと付け加えた。

一方、スタジアムを所有するFCダラス幹部は「ザ・アスリート」に対し、これは建設区域での計画的な解体で、代表練習前に爆発物を使わない「引き抜き解体」を実施したと説明した。 チームは予定どおり練習を行い、通常通りセッションを終えた。

スウェーデンは7ポイントでグループ2位。日本（8ポイント）に次ぎ、3チームともベスト32に進出した。イサク、ギョキレスらスウェーデン代表は7月1日（水）にフランスと対戦する。

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