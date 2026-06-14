日本代表は先週日曜の夕方、テキサス州アーリントンで行われた2026年ワールドカップ・グループ6の初戦でオランダ代表と2-2の引き分けに終わった。

51分、ファン・ダイクがオランダが先制。57分、中村圭佑がすぐさま同点弾。64分、サマーヴィルが再びオランダをリードしたが、89分、小川幸輝がヘディングで同点とした。

前半はオランダがボールを支配したが得点はなく、スコアレスで折り返した。ロナルド・クーマン監督は4-3-3を採用し、マリン、サマーヴィル、ジャクボの機動力を生かした。

森保監督の日本は3-4-3で堅守と中村、前田の速攻を重視した。

後半は一転、オランダが攻勢を強めた。

後半に入るとオランダの攻勢が激化した。51分、マークを外したファン・ダイクがクロスに頭で合わせ先制。 （51分）。しかし日本もすぐに久保のパスを中田がペナルティエリアから決めて同点とした（57分）。

64分にはグラフェンベルフのパスをサマーヴィルが強烈なシュートで決めオランダが再逆転。67分には久保のシュートがクロスバーを直撃し、日本が惜しいチャンスを作った。

日本の猛攻

日本も終盤15分間諦めず、途中出場の伊藤純也が右サイドでスピードを生かし連続チャンスを創出した。

菅原の同点狙いは枠を外れ（80分）、ファン・デ・フェンは鎌田の決定機を阻んだ（87分）。試合終盤は日本の連続CKで締めくくられた。

決勝ゴール

89分、右CKを伊藤が送ると、近めのポストで小川が跳び、強烈なヘディングを叩き込んだ。GKフェルボルヘンは阻めず、ボールはネットに沈んだ。日本が土壇場で同点とし、グループ6初戦で貴重な勝ち点1を得た。