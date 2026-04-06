動画：火を消し止める…元インテル選手が自チームのスタジアムを大惨事から救う

サッカーのピッチでは珍しい光景が繰り広げられた。かつてイタリアとイングランドのトップリーグでプレーした元選手が、チームの試合を大惨事から救うという奇妙な行動に出たことで、ファンやメディアの注目を集めた。

この出来事はスイス3部リーグの試合中に発生した。元インテル・ミラノおよびブライトンの選手、エゼキエル・シェルートが自らピッチ脇で発生した火災を消火したのだ。

火事は、先週土曜日にパヴォー対パラディソの試合（パラディソが2-1で勝利）が行われている最中、ゴール裏で発生した。

パラディソのキャプテンである36歳のシェルートは、ピッチサイドから手にしたホースを持って駆け寄り、自ら火を消し止めた。

火災の原因は明らかになっていないが、英紙デイリー・メールは、インスタグラムで拡散された映像を引用し、観客1000人を収容するカンポ・ビアン・スカイロロ・スタジアムのサポーター用看板や駐車場の脇で火災が発生している様子を伝えた。

アルゼンチン生まれのシェロットは、キャリアの大半をイタリアで過ごし、チェゼーナ、アタランタ、インテル・ミラノ、キエーヴォでプレーした後、スポルティング・リスボンへ移籍し、2017年には250万ポンドでブライトンへ移籍した。

ブライトンでは2017年から2020年にかけてプレミアリーグで28試合に出場した後、一度は他クラブへレンタル移籍したが、グラハム・ポッター監督率いる昨シーズンに復帰した。

プレミアリーグでのシェルトゥーのキャリアは、ポッター監督との対立や、2020年のダービーでのウィルフリード・ザハとの騒動に見舞われた。彼はザハから接触や挑発を受けたが、ザハに向かって「泣いている子供」のジェスチャーで応酬した。

その後、シロットはアルゼンチンのレーシング・クラブ、アルドセービ、デポルティーボ・モロンなどでプレーを続け、2023年にセリエBのバルレッタでイタリアに復帰した後、翌年にはパラディソへ移籍した。