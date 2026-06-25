動画：「準々決勝を超えることはない」…リヴァプールのレジェンドがモロッコ代表を痛烈批判

リヴァプールのレジェンド、スコットランド人のスティーブ・ニコルは、2026年ワールドカップに出場するモロッコ代表を批判し、準決勝進出はないと断言した。

モロッコはブラジルと同組で得失点差で2位通過。スコットランドとハイチに勝ち、ブラジルとは引き分けた。

ブラジル戦では勝利目前と評価されるほど高いパフォーマンスを示したが、ニコールはそれでも納得していない。

しかしニコルは、モロッコのパフォーマンスを高く評価せず、2022年大会のような準決勝進出は再現できないと断言した。

木曜日にESPNでブラジル対スコットランド、モロッコ対ハイチの試合を分析した際、ニコールは「このチーム（モロッコ）には3試合を通じて一貫性がなかった」と指摘した。

「素晴らしい場面もあれば、悪い場面、無関心に見える場面もある。スコットランド戦では試合が終わる前にすでに終わったと思っているようだった」と続けた。

「優勝争いの兆しは全く見られない。もし私がモロッコのサポーターなら、ブラジル戦の後は大会を勝ち進むチャンスがあると思っただろう。だがそれ以来、彼らは後退している」と続けた。

スコットランドに1-0で勝ったことは知っているが、彼らのプレーは印象的ではなかった。今日、彼らが良かったのは、ハイチの選手たちが疲れを見せた時だけだった」。

「準決勝に進めるとは思えない。正直、また敗退するだろう。グループ2位でベスト8までなら可能性もあるが、厳しい」と指摘した。

最後に彼は「ベスト16か準々決勝までだろう。それ以上は難しい」と結んだ。











