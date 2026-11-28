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ポルトガル人MFサム・コスタがアル・ハズム戦で決めたゴールは、アル・ナスルに先制点をもたらした見事な一撃というだけではなかった。この得点によってチームはサウジ・プロリーグ史上前例のない記録を樹立し、新たな歴史的偉業を成し遂げた。

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ロシュン・リーグ第13節として土曜日に行われた両チームの一戦で、コスタは25分にアル・ナスルの先制ゴールを記録した。その後、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入して場面を確認し、26分にゴールが認められると、アル・ナスルの選手たちはアウェイでのリードを喜び合った。

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しかし、このゴールの真の価値はスコア以上のものだった。サッカーのデータ分析を専門とする「オプタ」によると、アル・ナスルはサウジ・プロリーグ史上初めて100試合連続得点を達成したチームとなった。これは同リーグでこれまでどのクラブも到達したことのない記録である。

「オプタ」のデータによれば、アル・ナスルの歴史的な連続得点記録は2023年12月のアル・リヤド戦から始まった。チームはその後も一試合ごとに相手ゴールを揺らし続け、アル・ハズム戦でついに100試合目に到達した。

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この驚異的な記録は、アル・ナスルが長期間にわたって維持してきた攻撃面での安定感と、ホームかアウェイかを問わず、さまざまな相手に対してゴールへの道を見いだす力を示すものだ。これにより、チームはリーグ史上前例のない偉業を単独で手にすることになった。

この記録が生まれた現在のアル・ナスルには、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドや同胞のジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネをはじめとする屈指のアタッカー陣がそろっており、ほかの選手たちもチームの攻撃力の維持に貢献している。

こうしてアル・ハズム戦でのサム・コスタのゴールは、ロシュン・リーグにおけるアル・ナスルの歩みの中で歴史的な節目となった。この一撃はチームに試合の主導権をもたらしただけでなく、サウジ・プロリーグ発足以来、ほかのどのチームも成し遂げたことのない得点記録への到達を決定づけたのである。