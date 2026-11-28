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アル・ナスルがすぐさま勝利の軌道に戻った。ロシュン・サウジリーグ第13節で、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムに乗り込み、ホームのアル・ハズムから1-0で貴重な勝利をもぎ取った。前節アル・アハリに敗れたチームはサポーターに雪辱を果たし、暫定ながら首位に立った。

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アル・ナスルにこの勝利をもたらしたのは、ポルトガル人選手のサム・コスタだ。25分、同胞ジョアン・フェリックスのアシストから試合唯一のゴールを決めた。この場面はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）によるチェックを要し、26分に主審がゴールを認めた。

コスタのゴールの意味は、アル・ナスルに勝ち点3をもたらしたことだけにとどまらない。オプタのデータによると、このゴールでアル・ナスルはサウジ・プロフェッショナルリーグ史上初めて、100試合連続得点を記録したクラブとなった。この連続得点は2023年12月のアル・リヤド戦から始まり、今回のアル・ハズム戦まで続いている。

アル・ナスルが優勢、アル・ハズムは攻撃機会わずか

アル・ナスルはボール支配率56％を記録して試合の主導権を握り、多彩な攻撃でアル・ハズムのゴールに迫った。シュート数は14本で、うち5本が枠内。対するホームチームのシュートはわずか3本だった。

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数字の上では明らかに上回りながらも、アル・ナスルは2点目を奪えず、勝敗の行方は終盤までもつれた。アル・ハズムは同点を目指して攻勢を強めたが、アウェイチームの守備陣が最後までリードを守り切った。

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後半、オーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーはチームに活力を与えつつバランスを保つべく動き、アブドゥッラー・アル・ハムダン、アブドゥッラー・アル・ハイバリ、アブドゥルラフマン・ガリーブ、アイマン・ヤヒヤを投入するなど複数の交代策を講じた。一方、アル・ハズムを率いるチュニジア人のジャラール・カドリ監督も、アミール・サユード、アブバカル・ディアキテ、アブドゥルアジズ・アル・ドゥワイヒを送り込んでチームの形を変えようとしたが、スコアを動かすには至らなかった。

アル・ナスルが暫定単独首位に

この勝利で貴重な勝ち点3を手にしたアル・ナスルは、リーグ戦10勝目を挙げて1分2敗とし、13試合で勝ち点を31に伸ばした。これで同節でアル・イテファクとの試合を控える勝ち点30のアル・ヒラルを1ポイント上回り、暫定首位に浮上した。

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また、勝ち点28で3位につけるアル・カーディシーヤとの差は3ポイント。第13節の試合が続くなか、ロシュン・サウジリーグの首位争いはさらに白熱している。

一方のアル・ハズムは13試合で勝ち点10のまま14位にとどまり、順位表下位の危険圏から抜け出すための戦いが続く。

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こうしてアル・ナスルは、アル・ハズムの本拠地で複数の成果を手にした。アル・アハリ戦の敗戦から白星を取り戻し、歴史的な得点記録に到達したうえ、アル・ヒラル対アル・イテファクの結果を待つ形ながら、リーグ首位に立ったのである。