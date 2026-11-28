共有 GOALをGoogleでフォロー

アル・アハリのイングランド人FWイヴァン・トニーが、アル・タアーウン戦で再びゴールを決め、ロシュン・サウジリーグで歴史を塗り替え続けている。

広告

アル・アハリは土曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムにアル・タアーウンを迎えた 。ロシュン・サウジリーグ第13節を締めくくる一戦である。

0-1とリードを許していたアル・アハリだったが、アディショナルタイム2分にイヴァン・トニーが同点ゴールを奪った。

このイングランド人FWは、アルメニア人MFエドゥアルド・スペルツィアンからの見事なクロスを受けると、右足のダイレクトシュートでアル・タアーウンのブラジル人GKマイルソンの股を抜いた。

トニーは72分、自身とチームにとって2点目となるゴールを追加した。ブラジル人ウインガーのウェンデルソン・ガレーノが獲得したPKを、このイングランド人FWが鮮やかにネットへ沈めた。

広告 広告

X上のロシュン・サウジリーグのスタッツアカウントによれば、トニーはこの試合でアル・アハリの選手として同リーグ7試合連続ゴールを記録した。

Related Topics

この7試合でトニーは11ゴールを挙げており、2試合で3ゴール近いペースという極めて高い得点率を誇っている。

次の試合で少なくとも1ゴールを決めれば、トニーは昨シーズンに同リーグで記録した8試合連続ゴールという自身の歴史的な記録に並ぶことになる。

広告

さらに、30歳のストライカーは出場わずか11試合で今シーズンのロシュン・サウジリーグ16ゴール目に到達した。これは同リーグ史上前例のない記録である。

ロシュン・サウジリーグのスタッツによれば、トニーはアル・ヒラルの元スター選手であるブラジル人FWウェズレイ・ロペスを上回った。ロペスは2012-2013シーズンに11試合で14ゴールを挙げ、同リーグ史上最高のスタートを切った選手だった。

広告

トニーは16ゴールで今シーズンのロシュン・サウジリーグ得点ランキング首位の座をさらに固めた。2位につけるアル・ナスルの主将、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの9ゴールに、実に7ゴールもの差をつけている。

ロナウドはロシュン・サウジリーグ第13節でゴールを奪えなかった。アル・ナスルは土曜日、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムでアル・ハズムに1-0で勝利している。

広告

アル・ナスルの唯一のゴールを決めたのは、同じくポルトガル人のMFサム・コスタだった。25分、ペナルティエリア内での混戦からこぼれたボールを拾い、無人のゴールに押し込んだ。

ロナウドは史上初となるキャリア通算1000ゴール達成を目指しているが、この試合では記録を伸ばせず、通算得点は987ゴールにとどまっている。

広告

なお、トニーは過去2シーズン連続でサウジリーグの得点ランキング2位に終わっている。2024-2025シーズンはほかならぬロナウドに2ゴール差、昨シーズンはアル・カーディシーヤのスター選手であるメキシコ人FWフリアン・キニョネスにわずか1ゴール差で及ばなかった。