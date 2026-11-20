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ロシュン・サウジリーグのクラシコで、アル・アハリがアル・ナスルの主将を務めるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドのつまずきを突き、試合をひっくり返した。

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アル・アハリは本日金曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第9節の延期分で、伝統のライバルであるアル・ナスルと対戦し、3-1で勝利を収めた。

試合は14分、クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナスルに先制点をもたらした 。きっかけとなったのは、アル・アハリのフランス人MFヴァランタン・アタンガナの致命的なミスだった。

アル・ナスルのもう一人のポルトガル人MFサム・コスタが中盤でアタンガナにプレッシャーをかけてボールを奪うと、これを受けたロナウドがダイレクトで放ったシュートが、アル・アハリのセネガル人GKエドゥアール・メンディの守るゴールに突き刺さった。

16分にはアル・ナスルがPKを獲得。若き左サイドバックのアワド・アマンが、ペナルティエリア内でアル・アハリの右サイドバック、サイード・バアティアに倒された。

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18分、キッカーを務めたクリスティアーノ・ロナウドは、アル・アハリのセネガル人GKエドゥアール・メンディの逆を突くことには成功したものの、ボールは右ポストを叩いた。

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PKを外したポルトガルのスターは、深い落胆と怒りをあらわにし、自らを責める様子を見せた。開始20分で2点のリードを奪うチャンスを、アル・ナスルから逃してしまったからだ。

アル・アハリの反撃はすぐにでも訪れるかに思われた。31分、アル・アハリのトルコ人DFメリフ・デミラルがアル・ナスルのゴールネットを揺らしたのだ。

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アル・ナスルのブラジル人GKベントの不用意な飛び出しから、無人のゴール前でボールを受けたデミラルが、ヘディングで押し込んだ。

しかし、アルゼンチン人主審のファクンド・テージョは一度ゴールを認めた後にVARを確認。アル・アハリのMFジヤド・アル・ジョハニがベントを妨害したとして、最終的にゴールを取り消した。

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この判定にアル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・ボシッチは激怒し、ゴールは正当だったとして主審に詰め寄った。

それでも、ブラジル人ウインガーのウェンデウソン・ガレーノがアル・アハリの傷を癒やす。前半アディショナルタイム1分、ペナルティエリアの外から放った強烈なシュートはベントの手をすり抜け、ついに同点ゴールが生まれた。

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後半も興奮は続き、その主役となったのはまたもトルコ人DFメリフ・デミラルだった。67分、デミラルはアル・アハリにPKをもたらした。

ペナルティエリア内でクロスを受けたデミラルに、アル・ナスルのFWアブドゥラー・アル・ハムダンが追いすがったが、デミラルはピッチに倒れ込み、PKをアピールした。

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アルゼンチン人主審は当初、アル・アハリの選手たちの訴えを退けたが、その後VARでプレーを詳しく確認し、アル・アハリにPKを与えた。

アル・アハリのイングランド人FWアイヴァン・トニーは期待に応えた。キッカーを務めると、ブラジル人GKベントから見て右側へ力強く蹴り込み、71分、アル・アハリに2点目をもたらした。ベントは届かなかった。

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とどめの一撃は75分。アル・アハリのアルメニア人MFエドゥアルド・スペルツィアンが右CKからクロスを送ると、ブラジル人DFロジェール・イバニェスがヘディングで合わせ、アル・アハリの3点目を記録した。

アル・アハリの選手たちは残り時間も試合の主導権を握り続け、チームにクラシコでの貴重な勝利をもたらした。

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この勝利でアル・アハリは勝ち点を24に伸ばし、サウジリーグの順位表で4位につけている。勝ち点28で足踏みした3位アル・ナスルとの差は4ポイントとなった。