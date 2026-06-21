【動画】歴史的な一戦…チュニジア、日本に敗れワールドカップの舞台から去る

チュニジア代表はグループ6第2節の日本戦（W杯通算1000試合目）で0-4と敗れ、2026年W杯出場の可能性が消えた。

初戦でスウェーデンに1-5で大敗したチュニジアは勝利が絶対条件だったが、日本代表は4分、鎌田大地のゴールで先制した。

チュニジアはカマダがファールをしたと主張したが、主審は認めず。



前半は日本が優位に立ち、31分にはオエダの強烈なミドルシュートがネットを揺らし2点差とした。



後半も苦戦が続く。69分には大江のパスを受けた伊藤淳也が3点目を決めた。

83分には大江が巧みなヘディングで4

点目を決め、この試合2得点を記録した。



チュニジアは最後まで日本ゴールを脅かすことができず、試合は日本の圧倒的な技術と自信を示す内容となった。

この敗戦で2連敗となり、勝ち点は依然0。最終節を前にラウンド16進出の可能性はほぼ消えた。

この試合は、数日前にサブリ・レムシの後任としてチュニジア代表を率いたフランス人監督エルヴェ・レナールにとって、巻き返しを図るはずが期待外れの船出となった。

一方、日本は勝ち点を4に伸ばし、W杯通算1000試合目という節目の試合で強さを示し、次ラウンド進出に大きく前進した。