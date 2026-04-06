動画：「歴史を作った1枚」…ドナローマが戦略を崩し、ボスニアの若者が母国にW杯出場権をもたらす

ゼニツァでの忘れられないサッカーの夜、2026年ワールドカップ予選プレーオフで数百万人の人々が固唾を呑んで見守る中、14歳のボスニアの少年がピッチのスターたちから注目を集めた。彼は、イタリアを破り自国が歴史的な出場権を獲得する上で、予想外の役割を果たしたのだ。

その少年こそ、アヴァン・チェズミッチ。PK戦の最中、イタリア代表GKジャンルーイジ・ドンナルンマの「カンニングペーパー」を奪い取ったことで、一夜にして国民的ヒーローとなったボールボーイだ。

ボールボーイから国民的英雄へ

4度のワールドカップ王者であるイタリアをPK戦で破り、ワールドカップへの劇的な出場を決めたボスニアが祝賀ムードに包まれる中、アヴァン・チェズミッチの物語がニュースの見出しを飾った。

地元クラブ「ニク・チェリク」に所属するこの少年は、セルジ・バルバレス監督の招集メンバーには入っていなかったが、熱狂に包まれたピレノ・ポリエ・スタジアムにボールボーイとして姿を見せていた。そして、彼はその瞬間に、物語の中心に身を置くことになった。

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カードを奪う

PK戦を控えた緊張感の中、ドナロマとボスニアのゴールキーパー、ニコラ・ヴァシリの間で口論が勃発した。

サンクト・パウリのヴァシリは日曜日にこう語った。「ドナローマは、私がイタリアのPKに関する情報を書き留めていた紙を破ろうとした。幸い、我々はあらゆる可能性に備えており、コピーを持参していた」。

しかし、その混乱の中、アヴァンはドナローマのタオル脇に小さな紙片があるのに気づいた。それはボスニア代表選手のシュート詳細が記されたカンニングペーパーだった。

この若いボールボーイは、ボスニアのテレビ局「Face TV」の取材に対し、「その紙片を見て、すぐに何なのか理解した。それを手に取り、隠しておいた」と語った。

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質問…後継候補として最も有力な2人さらに彼はこう付け加えた。「そこには我々の選手に関するすべての情報が書かれていた。その紙がなければ、ドナローマは自分の直感だけを頼りにするしかなかった」。

アヴァン・チェズミッチはイタリア人GKについてこう続けた。「彼は落胆し、非常に怒っていた。タオルを手に取ると、その紙がなくなっていることに気づいた。探したが、見つからなかった」。

その後何が起きたかは歴史の一部となった。ドナローマはPKを1本も止められず、ボスニア・ヘルツェゴビナは史上初めてワールドカップ出場権を獲得した。

その夜以来、ソーシャルメディアは少年を称賛するメッセージで溢れかえった。

善のための戦利品

アヴァン・チェズミッチは火曜日の夕方、試合の流れを変えた「戦利品」であるカンニングペーパーを手に、自宅へと帰った。

地元メディアの報道によると、この若者はその紙をオークションにかけ、その収益を慈善活動に寄付するつもりだという。

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