バルセロナは敵地でセビージャを3-1で下し、貴重な勝利を収めた。ラモン・サンチェス・ピスファン・スタジアムで行われたこの試合はリーガ・エスパニョーラ第7節の一戦で、カタルーニャのチームは首位を守り続けるとともに、無敗記録も維持した。

バルセロナは開幕6試合すべてに勝利して勝ち点を満点で積み上げ、高い士気で試合に臨んだが、セビージャという難敵の前で厳しい試練に直面した。セビージャは前半に明らかな激しさを見せ、ハンジ・フリック率いる選手たちにプレッシャーをかけ、いつものスタイルを発揮させないことに成功した。

ホームチームは18分にユスフ・フォファナが先制点を挙げた。セビージャが高い位置でボールを奪ったのを生かした得点だった。しかしアンダルシアのチームのリードは長く続かず、わずか3分後にラフィーニャが同点ゴールを決めた。アンドレアス・クリステンセンの見事なパスを生かしたもので、前半は1-1の同点で終了した。

後半に入ると状況は一変した。バルセロナはより支配的で危険な姿を取り戻し、51分にラフィーニャが2点目を決めた。ラミン・ヤマルが素晴らしいパスでこのゴールを演出し、チームに試合初のリードをもたらした。

ラフィーニャは69分にも輝きを発揮した。再びヤマルが新たなゴールをバルセロナのキャプテンにお膳立てし、ラフィーニャはセビージャのゴールキーパーの頭上を越える巧みなシュートを決め、ハットトリックを達成するとともに、チームの3-1の勝利を確定させた。

ラフィーニャは通算得点を12に伸ばしてリーガ・エスパニョーラの得点ランキング首位に立ち、一方のラミン・ヤマルは同大会でのアシスト数を4に到達させた。この2人は今季バルセロナで際立った数字を残し続けている。

後半を通じてバルセロナはセビージャのプレッシャーが弱まったことを生かし、より一層試合を支配した。ボール支配率は77%に達し、ホームチームはわずか2本のシュートしか放つことができなかった。カタルーニャのチームは試合を制し、国際試合による中断期間を前に首位を守り抜いた。