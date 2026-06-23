Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

翻訳者：

動画：止まらない旋風…ハーランドがワールドカップのレジェンドたちの足跡をたどる

アーリング・ハーランド
ノルウェー 対 セネガル
ノルウェー
セネガル
ワールドカップ
ノルウェー
セネガル
アメリカ

ノルウェーのスター選手は得点を重ね続けている

ノルウェー代表FWエリング・ハーランドは、2026年ワールドカップ第2戦セネガル戦で得点を挙げた。

後半48分、絶妙なパスを受け、GKエドゥアルド・メンディの守るゴールに冷静に決め2点目を奪った。



ワールドカップ
ノルウェー crest
ノルウェー
NOR
フランス crest
フランス
FRA
ワールドカップ
セネガル crest
セネガル
SEN
イラク crest
イラク
IRQ

58分には守備の隙を突いて2点目も奪い、大会通算4得点とした。



関連記事：前代未聞の偉業…イラクがムバッペの歴史的記録の新たな犠牲者に

サッカー統計サイト「オプタ」によると、ハーランドはワールドカップで初戦2試合で2ゴール以上を記録した6人目の選手となった。

同サイトによると、ハーランドは1930年のアルゼンチン代表スタビレ、1954年のハンガリー代表シャンドール、1958年のフランス代表フォンテーヌ、1974年のポーランド代表ラト、2018年のイングランド代表ケインに続き6人目の達成者となった。

ハーランドは4得点を挙げ、ノルウェー代表のワールドカップ通算最多得点者となった。1994年と1998年に1ゴールずつを決めたキテル・リクダルとのタイ記録を更新した。

この2得点でハーランドは通算4ゴールとし、フランス代表キリアン・エムバペと並んで得点ランキング2位。アルゼンチン代表リオネル・メッシの5ゴールに1差に迫った。


広告