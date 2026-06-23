動画：止まらない旋風…ハーランドがワールドカップのレジェンドたちの足跡をたどる

ノルウェー代表FWエリング・ハーランドは、2026年ワールドカップ第2戦セネガル戦で得点を挙げた。

後半48分、絶妙なパスを受け、GKエドゥアルド・メンディの守るゴールに冷静に決め2点目を奪った。









58分には守備の隙を突いて2点目も奪い、大会通算4得点とした。









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サッカー統計サイト「オプタ」によると、ハーランドはワールドカップで初戦2試合で2ゴール以上を記録した6人目の選手となった。

同サイトによると、ハーランドは1930年のアルゼンチン代表スタビレ、1954年のハンガリー代表シャンドール、1958年のフランス代表フォンテーヌ、1974年のポーランド代表ラト、2018年のイングランド代表ケインに続き6人目の達成者となった。

ハーランドは4得点を挙げ、ノルウェー代表のワールドカップ通算最多得点者となった。1994年と1998年に1ゴールずつを決めたキテル・リクダルとのタイ記録を更新した。

この2得点でハーランドは通算4ゴールとし、フランス代表キリアン・エムバペと並んで得点ランキング2位。アルゼンチン代表リオネル・メッシの5ゴールに1差に迫った。



