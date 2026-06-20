動画：松葉杖と涙…負傷から復帰したコニエを伝説的に歓迎

感動的な場面が生まれた。カナダ代表のスター、イスマイル・コニエはカタール戦で足首を重傷負ってから48時間足らずで合宿に復帰した。2026年W杯出場は絶たれたが、チームメイトは彼を英雄として迎えた。

カナダサッカー協会によると、彼は公式車で合宿地に到着。代表全員の歓声を受け、松葉杖で車から降りた。

公開された動画には、チームメイトと抱き合い、医療スタッフと記念撮影をする姿が映し出された。その後、車椅子に移り、負傷した脚をカナダ国旗のクッションに乗せていた。

動画の最後には「バンクーバー総合病院の医療スタッフに感謝します」とのメッセージが流れ、負傷直後に成功した手術に謝意を示した。

マルセイユでのプレー経験もあるコネは、先週木曜のバンクーバー・BCプレイスでのカナダ対カタール戦（6-0でカナダ勝利）51分に負傷した。

一見軽微なカタール代表アセム・マディボとの接触のあと、代表MF 代表戦41試合4得点を誇る彼は、足首が直角に曲がったまま倒れ込み、衝撃で目を丸くした。テレビ映像には、下腿が内側に折れ曲がる様子が映し出された。

選手やスタッフは折れる音を聞き、全員が衝撃を受けた。医療スタッフがすぐに対応し、ストレッチャーでピッチを後にした。その間、コネはチームメイトや観客に手を振って安心させた。

大会への出場は絶たれたが、カナダサッカー協会はコニエがチームに残ると発表した。これはチームの高い団結力を示している。

初戦でボスニア・ヘルツェゴビナと1-1で引き分けたカナダは、過去2大会（1986年、2022年）で敗退したが、今回初めてW杯で勝利した。