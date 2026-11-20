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アル・アハリに所属するトルコ人DFメリフ・デミラルが、サウジ・プロリーグ（ロシュン・サウジリーグ）で行われた伝統のライバル、アル・ナスルとのクラシコの後、同クラブのサポーターとの終わりなき戦いに勝利した。

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アル・アハリは金曜日に行われたアル・ナスルとの一戦に3-1で勝利した 。試合はジッダのアル・インマー・スタジアムで、ロシュン・リーグ第9節の延期分として開催された。

試合終了後、デミラルはアル・インマー・スタジアムに詰めかけたアル・アハリとアル・ナスル両チームのサポーターの前で派手なパフォーマンスを繰り広げ、すべての注目をさらった。

デミラルはまずアル・アハリのサポーターのもとへ駆け寄り、胸のクラブエンブレムを指さしてみせた。

その後、このトルコ人DFはアル・アハリの特製の旗を受け取ると、ピッチ中央へ向かってそれを突き立てた。この行為に一部のアル・ナスルの選手たちが挑発されたと受け止め、デミラルと口論になった。

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デミラルの行動はそれだけにとどまらなかった。カメラは、彼がアル・インマー・スタジアムにいた一部のサポーターに向けて指で「2」を示す姿を捉えており、一部ではチームがAFCチャンピオンズリーグエリートを2度制したことを示すジェスチャーだと受け止められた。

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こうした振る舞いは、去る4月に行われた両チームのクラシコ以来続くデミラルとアル・ナスルサポーターとの戦いの延長線上にあるものだ。デミラルはその試合が原因で、多くの選手と口論になっていた。

このトルコ人DFは今回のクラシコで最も輝いた選手の一人であり、チームを勝利に導いた大きな要因の一つとなった。さらにはマン・オブ・ザ・マッチにも選出されたが、彼がこの賞を受賞するのは珍しいことだ。

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デミラルは31分、首都のクラブであるアル・ナスルのブラジル人GKベントの判断ミスによる飛び出しを突き、無人のゴール前でボールを受けると、ヘディングでネットを揺らしていた。

しかし、アルゼンチン人のファクンド・テージョ主審は一度ゴールを認めた後にVARを確認し、アル・アハリのMFジヤド・アル・ジョハニがベントの妨害を行ったとして、最終的にゴールを取り消した。

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この判定にアル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・ボシッチは激怒し、ゴールは正当だったとして主審に詰め寄った。

サウジアラビアの元審判ファハド・アル・ミルダシも主審の判定に異を唱え、接触はなかったとしてゴールは正当だったと断言した。

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アル・ミルダシは、「MBC 1」の番組「ナディナ」の公式アカウントを通じて、「31分、アル・アハリのゴールを取り消したのは誤った判定だ」と語った。

さらに、「アル・アハリのジヤド・アル・ジョハニは、アル・ナスルのGKベント・マテウスに対して何の反則も犯していない。VARが主審を呼んだのは誤った介入であり、本来ゴールは認められるべきだった」と説明した。

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後半も興奮は続いた。その中心にいたのはまたしてもトルコ人DFメリフ・デミラルで、67分にアル・アハリのPK獲得につながるプレーを見せた。

デミラルはペナルティエリア内でクロスを受けると、アル・ナスルのFWアブドゥラー・アル・ハムダンが追いすがったが、このトルコ人DFは倒れ込み、PKを要求した。

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当初、アルゼンチン人主審はアル・アハリの選手たちの訴えを取り合わなかったが、その後VARで映像を間近で確認し、最終的にアル・アハリにPKを与えた。

このチャンスにアル・アハリのイングランド人FWアイヴァン・トニーがためらうことなくキッカーを務め、ブラジル人GKベントから見て右側へ強烈なシュートを突き刺した。ベントは届かず、71分にアル・アハリが2点目を奪った。

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そして75分、とどめの一撃が決まる。アル・アハリのアルメニア人MFエドゥアルド・スペルツヤンがCKからクロスを送ると、ブラジル人DFロジェール・イバニェスがヘディングで合わせてネットを揺らし、アル・アハリが3点目を挙げた。

なお、この勝利でアル・アハリは勝ち点を24に伸ばし、サウジ・プロリーグの順位表で4位につけている。勝ち点28で足踏みし3位に位置するアル・ナスルとの差は4ポイントとなった。