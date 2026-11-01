レアル・マドリードとラシン・サンタンデール、そしてリバプールとアーセナルの試合で起きた判定をめぐる論争が、サッカー界における議論の的となってきたある問題を再び浮き彫りにした。本質的に似通った2つのシーンによって、審判の判断とビデオ判定技術が改めて厳しい目にさらされたのだ。キリアン・エムバペがラシンのディフェンダーとの接触でPKを獲得した一方、アレクサンデル・イサクはユリエン・ティンバーからペナルティーエリア内で明らかにユニフォームを引っ張られたにもかかわらず、何のファウルも得られなかった。この2つのケースの対比は、際立って印象的なものとなった。

レアル・マドリードとラシン・サンタンデールの対戦は、白い巨人が3対0で勝利を収めたが、この試合で主審はエムバペがディフェンダーのマテオ・プラッティと接触した後、エムバペへのPKを宣告し、フランス代表FWがチームの先制点を決めた。

しかしこの判定は、接触はPKを宣告するに足るものではなかったとするホームチーム側から、広範な抗議を招いた。

批判はラシンのキャプテン、イニゴ・サインス・マサだけにとどまらなかった。彼はこのプレーを、いかなる状況でもファウルを取るに値しないものだと評し、接触はきわめて軽微だったと強調した。さらに批判は監督のホセ・アルベルトにも及び、同監督はビデオ・アシスタント・レフェリー技術の介入にばらつきがあると批判し、なぜある場面は検証され、別の場面は無視されるのかと疑問を呈した。

ラシンの監督は、リプレーを見てもPKを宣告するに足る出来事は何も起きていないと述べ、選手はボールに対して接触することはできるが、相手を倒したり掴んだりすることは許されないと付け加え、この判定に驚きと懸念を示した。

一方、アンフィールドで行われたリバプールとアーセナルの対戦では、ホームチーム側から見てさらに論争を呼ぶシーンが起きた。ロンドンのクラブのディフェンダー、ユリエン・ティンバーが、ペナルティーエリア内でアレクサンデル・イサクのユニフォームを掴んだのだ。リバプールのFWがクロスボールに到達しようとしていたところを引っ張られたことで動きを妨げられ、求められる形でボールを処理できなかった。

テレビのリプレーでは引っ張ったことが明白だったにもかかわらず、主審はPKを宣告せず、場面の検証を経ても判定は変わらなかった。この試合は、16分にカイ・ハフェルツが決めた1点でアーセナルが1対0で勝利を収めた。

さらにこの対比を際立たせたのは、イサクが引っ張られた後に地面に倒れたり大げさなリアクションをしたりしなかったという指摘だった。これを受けて、記事によればリバプールの監督であるアンドニ・イラオラは、この出来事について皮肉を込めて次のようにコメントした。「あなた方が私に、彼が倒れたかどうかを尋ねること自体が、この問題を物語っています。次からは、アレクサンデルに地面に倒れたままでいるよう伝えなければなりません。そうしなければ、彼らはPKを取ってくれないのですから」

こうして、エムバペはラシンの抗議を招いた接触の恩恵を受ける形となり、一方でイサクは引っ張られたにもかかわらずPKを得られずに終わった。この2つのケースは、2試合の枠を超えた皮肉な問いを投げかける。選手がPKを得るためには、ピッチに倒れ込むことがファウルそのものよりも重要になってしまったのだろうか。