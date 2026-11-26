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アル・ファテフに所属するモロッコ人選手ムラド・バトナが、ロシュン・サウジリーグで歴史的な王座に就く日が近づいている。今季リーグ戦2勝目となる勝利にチームを導いた。

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ロシュン・サウジリーグ第13節が木曜日に行われ、アル・ファテフはアル・アハサーのプリンス・アブドゥッラー・ビン・ジャルウィ・スタジアムにアル・リヤドを迎え、1-0で勝利した。

アル・ファテフの唯一のゴールを決めたのはモロッコ人のムラド・バトナだ。ペナルティエリア外から放った強烈なシュートに、アル・リヤドのカナダ人GKミラン・ボルヤンは反応しきれなかった。

バトナの活躍により、アル・ファテフは今季のロシュン・サウジリーグで2勝目を挙げた。戦績は2勝3分け8敗で勝ち点を9に伸ばし、順位表では16位につけている。

個人としては、このモロッコ人アタッカーがペナルティエリア外からの強烈なシュートでゴールを奪う得意の形を今回も披露した。2020年にUAEのアル・ハジーラからロシュン・サウジリーグにやって来て以来、こうしたゴールを幾度となく決めてきた。

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以来、36歳のバトナはアル・ファテフで公式戦171試合に出場し、63ゴール47アシストを記録している。

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その大半はロシュン・サウジリーグでの試合で、同リーグでは通算159試合に出場して54ゴール43アシストをマークしている。

つまり、ムラド・バトナはアル・ファテフでのロシュン・サウジリーグ通算100得点関与まで、あと3つに迫っていることになる。

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だが、このモロッコ人選手が狙う最も重要な記録は、ロシュン・サウジリーグにおけるアル・ファテフの歴代最多得点者となることだ。そのために必要なのはわずか3ゴールである。

ロシュン・サウジリーグの公式スタッツアカウントによると、バトナはあと3ゴールで、ロシュン・サウジリーグにおけるアル・ファテフ歴代最多得点者の座を単独で手にすることになる。

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現在バトナを上回っているのは、コンゴ人のドリス・サロモただ一人だ。サロモは2010年から2015年までアル・ファテフでプレーし、ロシュン・サウジリーグで56ゴールを挙げた。

アル・ファテフのサポーターにとって、2012-2013シーズンにサロモが果たした役割は忘れられないものだ。この年、彼はチームをクラブ史上初にして唯一のロシュン・サウジリーグ制覇へと導いた。

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このコンゴ人FWは同シーズンに17ゴールを記録し、得点ランキング2位となった。首位はアル・シャバブで19ゴールを挙げたアルゼンチン人のセバスティアン・ティジャリで、その差はわずか2ゴールだった。

ムラド・バトナがこの偉業を達成する可能性は極めて高いとみられる。アル・ファテフは今季ここまで13試合を消化したにすぎず、残り21試合で3ゴールを決めればよいからだ。

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なお、バトナは今季アル・ファテフで公式戦13試合に出場し、3ゴール4アシストを記録している。