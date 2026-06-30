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動画：敗退の衝撃がオランダを揺るがす…モロッコ人コミュニティの祝賀行事が大規模な治安当局の介入で幕を閉じる

オランダ 対 モロッコ
オランダ
モロッコ
ワールドカップ
オランダ
モロッコ
メキシコ

アトラスの黒人たちが街を沸かせている

2026年W杯でモロッコ代表がPK戦でオランダを下し次ラウンド進出したことを受け、オランダ在住モロッコ人コミュニティが各地で祝勝を行った。しかしアムステルダムなどでは大規模な群衆が街頭に集まり、早朝まで治安部隊と衝突する混乱も起きた。

オランダメディアによると、アムステルダム、ロッテルダム、ハーグ、ユトレヒトでは数千人が街頭に集まり、車のパレードやクラクション、花火とともにモロッコ国旗を掲げた。

アムステルダムのダム広場、ハーグのシェルダーズウェイク地区、ユトレヒトのロンボク地区やカナルネーランド地区などは祝賀客で埋め尽くされ、警察の解散・帰宅呼びかけにも耳を貸さなかった。

参加者が増えると緊張が高まり、一部の地域では暴動や危険な行為が発生。無謀な運転や警察官への花火・投擲物、挑発・侮辱などが報告された。

事態の収束を図るため、当局は機動隊や警察犬、放水車を投入。ハーグの一部では石投げが発生し、複数名が逮捕された。

ユトレヒトでは歩道や自転車レーンを走行する車両が多数摘発された。アムステルダムでは大会敗退の衝撃を受け、緊張状態が早朝まで続いた。

モロッコ代表は延長含め1－1でPK戦に突入し、オランダ代表に歴史的勝利を収めた。この結果、在オランダ・モロッコ人コミュニティで大規模な祝祭ムードが生まれたが、一部が暴徒化し混乱へと発展した。

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