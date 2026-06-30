2026年W杯でモロッコ代表がPK戦でオランダを下し次ラウンド進出したことを受け、オランダ在住モロッコ人コミュニティが各地で祝勝を行った。しかしアムステルダムなどでは大規模な群衆が街頭に集まり、早朝まで治安部隊と衝突する混乱も起きた。

オランダメディアによると、アムステルダム、ロッテルダム、ハーグ、ユトレヒトでは数千人が街頭に集まり、車のパレードやクラクション、花火とともにモロッコ国旗を掲げた。

アムステルダムのダム広場、ハーグのシェルダーズウェイク地区、ユトレヒトのロンボク地区やカナルネーランド地区などは祝賀客で埋め尽くされ、警察の解散・帰宅呼びかけにも耳を貸さなかった。

参加者が増えると緊張が高まり、一部の地域では暴動や危険な行為が発生。無謀な運転や警察官への花火・投擲物、挑発・侮辱などが報告された。

事態の収束を図るため、当局は機動隊や警察犬、放水車を投入。ハーグの一部では石投げが発生し、複数名が逮捕された。

ユトレヒトでは歩道や自転車レーンを走行する車両が多数摘発された。アムステルダムでは大会敗退の衝撃を受け、緊張状態が早朝まで続いた。

モロッコ代表は延長含め1－1でPK戦に突入し、オランダ代表に歴史的勝利を収めた。この結果、在オランダ・モロッコ人コミュニティで大規模な祝祭ムードが生まれたが、一部が暴徒化し混乱へと発展した。