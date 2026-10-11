ユベントスは敵地でのカリアリ戦で敗戦を免れ、フランス人FWランダル・コロ・ムアニが81分に決めた遅い時間の得点で1-1の引き分けに持ち込んだ。

日曜日の夜に行われたセリエA第6節のこの一戦では、ホームのカリアリが開始20分にダニエル・マルディーニのゴールで先制していた。

カリアリは開幕5試合で4勝1敗の成績でこの試合に臨み、対するユベントスは3勝1分1敗。インターナショナルブレイク前にアタランタを2-0で下したユベントスは、上位勢へさらに近づくことを狙っていた。

ユベントスは立ち上がりから圧力をかけたが、カリアリもすぐに試合に入り込んだ。9分にババ・サールのシュートがクロスバーを越え、15分にはニコラス・ゴンサレスがペナルティエリア内から枠の外へ外し、決定的な場面を逃した。

カリアリは20分、マルディーニが左サイドから持ち上がり、自身のシュートがこぼれたところに詰め、ポール・メンディのタッチで戻ってきたボールを左足でゴールネットへ沈め、アウェイチームを罰した。

17分にはウェストン・マッケニーがイエローカードを受け、ユベントスはボールを保持し続けたものの実際の脅威をつくれず、前半はホームチームの1-0リードで終了した。

ユベントスのルチアーノ・スパレッティ監督は後半開始と同時に2人を交代させ、フランシスコ・コンセイソンとマッケニーに代えてエドン・ジェグロバとカリム・アライビジョビッチを投入。カリアリはフアン・ロドリゲスに代えてアレッサンドロ・デイオラを送り出した。

ユベントスは攻勢を強め、64分のジェグロバのシュートはカプリーレがセーブ。そして81分、交代出場のアライビジョビッチのクロスをコロ・ムアニがヘディングで合わせ、同点に追いついた。

85分には同じフランス人FWがビアンコネリに勝利をもたらす一撃に迫った。アライビジョビッチの別のクロスに近距離から合わせたが、ボールはクロスバーに当たり、こぼれ球に反応したニック・ヴォルテマーデの試みもカプリーレが阻んだ。

88分にはコロ・ムアニのボレーシュートをカプリーレがセーブしたが、その後オフサイドの旗が上がった。

カリアリにもアディショナルタイムにチャンスが訪れたが、フリーキックをユベントス守備陣がクリアしたボールを受けたアレッサンドロ・ロマーノは、90+1分にシュートを枠の外へ外した。

90+3分、ジェグロバがペナルティエリア内で倒れたが、主審は接触がファウルに値しないと判断し、ユベントスのPKを認めなかった。終盤もスコアは動かず、両チームは1-1の引き分けで試合を終えた。