ポルトガル代表のジョアン・カンセロが、バルセロナへの完全移籍という夢を実現させた。サウジアラビアのアル・ヒラルとの契約関係を解消し、フリートランスファーでカタルーニャのクラブへの復帰を決断。2029年6月までの契約を結び、バルセロナのユニフォームで新たな一章を始めることになった。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、カンセロは本日昼にバルセロナへ到着し、クラブとの新契約締結に向けた準備を進めた。残り1シーズンの契約が残っていたアル・ヒラルとの契約解消に成功し、かつてレンタルで所属したチームへの復帰を果たすことになる。

このポルトガル人サイドバックはバルセロナの雰囲気を熟知している。2023-2024シーズンと2025-2026シーズンにクラブでプレーしており、1度目はマンチェスター・シティから加入しチャビ・エルナンデスの指揮下で、2度目は昨年1月にアル・ヒラルからのレンタルでハンジ・フリックのもとでプレーした。そして残留への願いが、ついに現実のものとなった。

当初アル・ヒラルはカンセロの手放しと引き換えに1000万ユーロを要求していたが、選手はシモーネ・インザーギ監督の構想外であったことに加え、サウジアラビア・リーグの規定に基づき外国人選手の数を削減する必要があったアル・ヒラルの事情を活かし、サウジアラビアのクラブに契約解除を促すことに成功した。

サウジアラビアを離れバルセロナへ向かう前、カンセロは機内からの写真を投稿し、行き先を明確に示す短いコメントを添えた。「故郷に戻ってきた」と。カタルーニャのクラブへの愛着と、その一員に戻ることへの長年の願いを示すものだった。

このポルトガル代表選手は移籍成立に大きな喜びを表し、バルセロナに戻るためにできる限りのことを尽くしたと強調した。さらに、願いを叶えるために給与の一部を放棄する用意があることまで明かし、デコに対して自身の選択肢は明確だったと伝えたと語った。「バルセロナへ移籍するか、あるいは定期的な出場のないままアル・ヒラルに残るかのどちらかだった」。

カンセロは、バルセロナは自分にとって特別なクラブであると付け加え、チームが競争し、できる限り多くのタイトルを獲得する手助けをしたいという願いを強調した。クラブが新シーズンに向けて強力なチーム編成を続けている中でのことだ。

カンセロは右サイドバックと左サイドバックの両ポジションでプレーできるという重要な長所を持っており、これはフリックにとって布陣における追加の柔軟性をもたらす。一方で選手自身は、単なるレンタル選手から3シーズンの契約でバルセロナと結ばれる選手へと変わったことで、今回の復帰は異なるものだと考えている。

このポルトガル代表選手については、クラブの雰囲気を事前に熟知していることと、かつてバルセロナのユニフォームを着ていたことから、正式な入団会見は行われない見込みだ。しかし今回の到着は異なる意味を持つ。カンセロは、チームでの1度目の経験が終わって以来ずっと追い求めてきた「故郷」に戻ってくるのだから。