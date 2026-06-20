パラグアイ代表は土曜未明のワールドカップ・グループステージ第2節でトルコ代表に1-0で勝利した。

試合唯一の得点はキックオフから65秒でマティアス・ガラルサが挙げたもので、大会最速ゴールとなった。パラグアイは後半の大半を10人で戦ったが、リードを守り切った。

前半終了間際にはエースのミゲル・アルミロンが新ルール違反で退場したが、GKオルランド・ジルが好セーブ連発でリードを守った。

この結果、アメリカがグループ4首位通過を決めた一方、トルコは2敗目で決勝トーナメント進出が消えた。パラグアイは木曜の最終戦でオーストラリアと2位を争う。

パラグアイは第1節で米国に4-1で大敗したが、戦術変更で立ち直った。初戦を欠場したアトランタ・ユナイテッドのガラルサを先発起用し、 開始1分5秒、25ヤードの左足シュートでネットを揺らし、監督の期待に応えた。

トルコは前半、ミルト・モルドルの直接FKヘディングがクロスバーとポストに跳ね返り、同点機を逃した。

この場面でモルドルは前半のアディショナルタイムに起きた乱闘の当事者でもあり、アルメロンの退場につながった。

発端は中央でのファウル後、アルメロンが口元を覆いながらムルドルに話しかけたこと。ムルドルは即座にイヴァン・バートン主審に抗議した。

バートン主審はVARを確認し、新ルールに従って即座にアルミロンにレッドカードを提示した。

トルコは2試合連続で試合を支配したものの、決定力を欠いた。オーストラリア戦（0-2）に続き敗れ、24年ぶりのW杯は早期の敗退となった。



