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ライブ
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
翻訳者：

動画：戦いはキックオフの笛の前から始まっていた、バルセロナでのレアル・マドリードへの熱烈な出迎え

バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
スペイン

試合開始数時間前から激しさを増す頂上決戦

レアル・マドリードの一行は、カタルーニャのライバルに向けた敵意に満ちたコールが飛び交う中、バルセロナのインターコンチネンタルホテルに到着した。今夜日曜に行われるバルセロナとの注目のクラシコを数時間後に控えてのことで、会場となるスポティファイ・カンプ・ノウでのスペイン・リーグの一戦は、緊張と期待が入り混じった雰囲気に包まれている。

スペイン紙『アス』によると、モンジュイックに近いこのホテルの前にはおよそ100人のファンが集まり、レアル・マドリードの一団を出迎えた。その一部はバルセロナに対する侮辱的なコールを浴びせた。一方、最後にバスを降りたのはフランス代表のキリアン・エムバペで、彼は最も大きな声援を受けた。ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョもいくらかの声援を受けたが、同じほどの熱狂的なものではなかった。

こうした雰囲気は、スペイン・リーグのタイトル争いにおいて特別な重要性を持つ一戦を前にしてのものだ。バルセロナは勝利すれば、レアル・マドリードとの差を9ポイントに広げ、首位の座をより確固たるものにする可能性がある。アトレティコ・マドリードが昨日の勝利によってバルセロナとの差を2ポイントに縮めた後だけに、なおさらだ。

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2026年10月25日

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ハンジ・フリック監督に率いられるカタルーニャのチームは、好調な結果を維持し、今季開幕から10連勝という記録の達成に近づくことを目指している。一方、レアル・マドリードは、差を縮め、首位争いにおけるライバルの計画を打ち砕くという野心を抱いて一戦に臨む。

クラシコの重要性はポイント計算にとどまらない。この試合は、審判をめぐる対立や、フロレンティーノ・ペレスとジョゼ・モウリーニョの間で交わされた発言の応酬を背景に、両クラブのフロント間の緊張が高まる中で行われる。それが、世界中のサッカーファンから広く注目される一戦に、さらなる側面を加えている。

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