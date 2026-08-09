リヴァプールは新シーズンに向けた準備の過程で、新たな手痛い一撃を受けた。0-2とリードしながらこれを守れず、フランスのモナコに3ゴールを浴びて敗れたのだ。これは先日リーズ・ユナイテッドに喫した厳しい敗戦のシナリオを失望とともに繰り返すものであり、伝説的存在であるモハメド・サラーの退団後にチームを再建するという新監督イラオラを待ち受ける任務の困難さを予感させる。

リヴァプールは試合を強く、明確に主導権を握って立ち上がった。15分、見事な連携攻撃の末、イサクが強烈なグラウンダーのシュートをゴールに突き刺して先制。30分を前にはフィルツが6ヤードボックス内の混戦から2点目を追加し、ホームチームは余裕のあるリードを手にして勝利が手の届くところにあるかに見えた。

しかし、リヴァプールの近年の試合で懸念すべき特徴となっていた突然の守備崩壊が、再び頭をもたげた。

前半終了の1分前、ゴロヴィンがPKを強烈なシュートで決め、アリソンが正しく方向を読んだにもかかわらずボールはゴール左上隅に突き刺さり、点差を縮めた。前半は2-1で終了した。

崩壊は後半も続いた。モナコはロッカールームから戻ってわずか10分後に同点に追いつく。ペレスがママルダシュヴィリが最初のシュートを弾いたこぼれ球を押し込み、ブラジル人GKの意表を突いて2点目の同点ゴールを決めたのだ。

失点の流れはそこで止まらなかった。ブルナーがコーナーキックからニアポストへ決勝ゴールを決め、怪しいほど簡単にイングランド勢の守備を突破し、アンフィールドで繰り広げられた惨劇のシナリオが完成した。

この敗戦は、いまだ初期段階にあるイラオラの計画にとって新たな打撃となる。サラーの退団と首脳陣の刷新という抜本的な変化が起きたこの夏、チームはこれまでの親善試合でサンダーランドとレクサムに2勝を挙げていたにもかかわらずである。