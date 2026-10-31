バルセロナは最高の形で勝利の感覚を取り戻した。土曜夜にカンプ・ノウで行われたリーガ・エスパニョーラ第11節で、ホームに迎えたデポルティボ・アラベスのゴールネットを6度揺らし（6－1）、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリードに敗れた厳しい一週間に終止符を打った。

カタルーニャのクラブは、UEFAチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2－4で敗れ、続いてリーガ・エスパニョーラで宿敵レアル・マドリードに1－2で屈した後、立て直しを図ってこの一戦に臨んだ。ドイツ人指揮官ハンジ・フリック率いるチームは強力な攻撃を披露し、アラベスにペースに食らいつく本当のチャンスを一切与えなかった。

フリックは、エリック・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、チャビ・エスパルトを欠いたため、守備ラインに変更を加えざるを得なかった。センターバックにフレンキー・デ・ヨングを起用し、右サイドにはブライアン・ファリニャスを配した。しかし変更にもかかわらず、バルセロナの攻撃面に影響はなく、立ち上がりから試合を支配した。

8分、ブラジル人のラフィーニャが先制点を挙げた。ペドリが左サイドのフェルミン・ロペスへ精巧なスルーパスを送ると、フェルミンが前進してクロスを供給し、ラフィーニャがこれにダイレクトで合わせてネットを揺らし、ホームチームのリードを告げた。

その15分後、ラフィーニャは今度はフェルミンと役割を入れ替え、ゲームメーカーとなってボールをお膳立てすると、フェルミンが狭い角度から強烈なシュートを放ち、23分にアラベスのゴールへ突き刺さった。バルセロナは2点目でリードを広げた。

カタルーニャのクラブの再三の試みにもかかわらず、アラベスはしばらくの間、攻撃の圧力に耐えた。だがラフィーニャが再び戻り、41分に味方への2点目かつ自身2得点目をマークした。輝きを放ち続け、味方にチャンスを演出し続けたフェルミン・ロペスの精巧なクロスを生かしたものだった。

バルセロナは前半の3得点だけにとどまらなかった。ラミン・ヤマルが前半アディショナルタイム2分、ペナルティエリアの外から左足で強烈なシュートを決めて4点目を加え、ホームチームは余裕を持ったリードで前半を終えた。

後半、フリックはペドリに代えてベルナルを投入する交代を行ったが、それがバルセロナの攻撃姿勢に影響することはなく、アラベスのゴールを脅かし続けた。54分にはカリム・アデイェミがフェルミン・ロペスからの見事なパスを受けながら、新たな得点を加える好機を逃した。

5点目は65分に生まれた。ガブリエル・ジェズスがラミン・ヤマルへ精巧なパスを送ると、ヤマルはアラベスのゴールキーパーと1対1になり、見事なループで頭上を越えるボールを浮かせて、試合での自身2得点目をマーク。この一戦で3得点に関与し、好調ぶりを裏付けた。

試合終了前、フリックはヤマルを下げてアンソニー・ゴードンを投入する交代を行い、ゴードンは86分にバルセロナの6点目を加えた。一方、マリアーノ・ディアスが84分にアラベス唯一のゴールを決め、点差を縮めたものの、試合結果を変えるには至らなかった。