バルセロナはアトレティコ・マドリードを2-1で下し、貴重な勝利を収めた。両者が激突したのはラ・リーガ第10節の一戦で、バルセロナは1点ビハインドの展開をフェルミン・ロペスの2ゴールで逆転し、首位争いにおいて重要な勝ち点3を手にした。

バルセロナは昨シーズン、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでアトレティコ・マドリードによって敗退に追い込まれており、この試合に雪辱を期して臨んだ。一方、ディエゴ・シメオネはコケ、バリオス、バエナ、フリアン・アルバレスを擁する布陣を選択。これに対しハンジ・フリックは、負傷で欠場するロドリの穴を埋めるためにマルク・ベルナルを起用し、前線はラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ゴードンに託した。

アトレティコ・マドリードは激しい攻撃的なプレッシングで試合に入り、フリアン・アルバレスが早々に先制するかと思われたが、6分、抜け出したアルバレスにファン・ガルシアが立ちはだかった。その後、コーナーキックからのプベルのヘディングはポストに救われ、バルセロナは失点を免れた。ホームチームも8分、ペドリのシュートがクロスバーを叩いた。

マドリードのチームは優位を得点へと結びつけるのに時間をかけなかった。バルセロナの高い最終ラインの裏のスペースを突き、カン・インリーがフリアン・アルバレスへとボールを通すと、アルバレスが正確なクロスを送り、10分、ジュリアーノ・シメオネがこれに合わせてゴールネットを揺らし、アトレティコにリードをもたらした。

前半を通してマドリードのプレッシングは続き、26分にはフリアン・アルバレスのシュートに対しファン・ガルシアが再び好セーブを見せた。その後、バルセロナは終盤に体勢を立て直し、ハーフタイム直前に同点に追いつくことに成功した。ペドリが率いた攻撃の末、ボールがフェルミン・ロペスへと渡り、45分、彼が放った強烈なシュートがヤン・オブラクのゴールネットに突き刺さった。

後半開始とともに、ブライアン・ファリーニャスに代わってフレンキー・デ・ヨングが投入されると、バルセロナは中盤の支配力を高め、ボール保持と攻撃の組み立てにおいてより整理された姿を見せた。一方、アトレティコはカタルーニャの守備陣の裏のスペースを突く機会を探り続け、55分にはアルバレスが落ちるシュートで再びチームをリードさせるところだったが、ボールはポストのわずかに外を通過した。

決定的な一撃は再びフェルミン・ロペスによってもたらされた。67分、ラミン・ヤマルとの連係から、ヤマルが正確なパスをこの中盤の選手へと送ると、ロペスはペナルティエリア内へ侵入し、オブラクのゴールへと正確にシュートを決め、自身2点目を記録。バルセロナに2-1のリードをもたらした。

残りの時間、バルセロナは優位とボール保持を保ち続け、アトレティコは試合に戻ろうと試みたものの同点に追いつくことはできず、一戦はカタルーニャのチームの勝利で幕を閉じた。バルセロナはレアル・マドリードとの勝ち点3差を取り戻し、アトレティコ・マドリードとの差を5ポイントに広げ、ラ・リーガのタイトル争いにおいて重要な成果を手にした。