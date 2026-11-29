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アル・ナスルとサウジアラビア代表で活躍したファハド・アル・ハリーフィが、ロシュン・サウジリーグ第13節でアル・ハズムに1-0で勝利したアル・ナスルのパフォーマンスについて強烈な発言をした。この試合の内容は、今シーズンのタイトル争いに加わる力がチームにあるのかという疑問を投げかけるものだと指摘している。

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アル・ハリーフィは、メディアパーソナリティーのハーリド・アル・シュネイフが司会を務める番組『ドゥーリーナ・ゲール』に出演し、「今日の試合で、アル・ナスルのファンは、今シーズン多くのタイトルを獲得するという望みが消えたことを思い知らされたと思う」と語った。

さらにチームの攻撃面を批判し、「どうやって勝つのか。技術的な差はある。確かにアル・ナスルは毎試合、序盤に4つも5つもチャンスを逃している。するとチャンスを逃すことへの恐れが生まれ、最後にはそれがチームにとって逆効果になってしまう」と続けた。

アル・ハリーフィは選手たちのパフォーマンスにも言及し、チームは期待されたような姿を見せられなかったと指摘した。一方で、評価できる点として一部の選手がパスや動きの面で安定していたことを挙げたうえで、ポステコグルー監督の選手起用への批判に移った。

アル・ナスルのOBは、この一戦に臨んだ先発メンバーをめぐって指揮官に苦言を呈し、「監督（のやっていること）は正直言って理解し難い。アウェーの試合で、しかもチームがこの時間帯にプレーするのは初めてという新しいキックオフ時間なのに、不可解なメンバーで臨み、入れ替えを繰り返している。相手は守備を固めてくるチームだというのに」と述べた。

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アル・ハリーフィは、アル・ハズムが守備を固める戦い方を選んだと指摘し、「自陣に10人を置いてプレーするアル・ハズムが相手だ」と説明した。アル・ナスルが技術面で上回っているはずにもかかわらず、ホームチームの守備を崩すのが難しかったことを示唆した形だ。

アル・シュネイフから、この試合でアル・ナスルが得たものは何かと問われると、アル・ハリーフィは「勝ち点3という収穫だ」と答えた。そのうえで、チームが毎試合ゴールを挙げ続け、連続得点に関する世界記録に近づき続けることの重要性を強調した。

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データ会社『オプタ』は、アル・ナスルがサウジ・プロリーグ史上初めて100試合連続得点を達成したチームになったと伝えている。同リーグでこれまでどのクラブも到達したことのない記録だ。

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アル・ハリーフィは欠場者の影響についても言及した。アル・ナスルは昨シーズンのリーグ王者でありながら、現在どれだけの若手選手が出場しているのかと疑問を呈し、チームが苦しんでいるのは明らかで、その原因もはっきりしていると結論づけた。

26分のサム・コスタのゴールでアル・ハズムを下したアル・ナスルは、13試合を終えて勝ち点を31に伸ばし、ロシュン・サウジリーグの3位につけている。2位のアル・カーディシーヤとは勝ち点で並び、首位アル・ヒラルとの差は2ポイントだ。一方、アル・ハズムは勝ち点10の15位にとどまっている。

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