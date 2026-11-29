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バルセロナが、ラ・リーガの優勝争いで主導権を握る力があることを疑いの余地なく示した。日曜日、デポルティーボ・ラ・コルーニャを5-1で粉砕。ハンジ・フリック監督率いるチームは攻撃陣が際立つ輝きを見せ、レアル・マドリードがアラベスに敗れて足踏みした隙を突いて首位の座を固め、追走するライバルとの差を広げた。

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ラ・リーガ第14節の一戦を制したバルセロナは、ホームチームの不意を突く理想的な立ち上がりを見せた。開始90秒足らずでラミン・ヤマルが先制点を挙げる。ペドリとのパス交換から始まった組織的な攻撃で、ヤマルが送ったグラウンダーのクロスをダニ・オルモが巧みにスルー。これがデポルティーボのGKを欺き、そのままネットに吸い込まれた。

デポルティーボもすぐさま反撃に出る。9分、ンソンゴのパスを受けたオーバメヤンがパウ・クバルシとの競り合いに競り勝ち、右足でフアン・ガルシアの守るゴールに流し込んで同点に追いついた。

しかし、バルセロナはすぐに再びリードを奪う。20分、左サイドからのゴードンのクロスにダニ・オルモが飛び込み、ヘディングでゴールに突き刺した。カタルーニャの名門は2-1とリードして前半を終えた。

後半に入るとバルセロナが試合の主導権を握る。50分、ラミン・ヤマルの正確なクロスをファーサイドでフリーになっていたラフィーニャが合わせ、3点目を奪取。チームに余裕のあるリードをもたらした。ボール支配とチャンス創出でカタルーニャ勢の優位が続くなか、デポルティーボは試合に引き戻すのがいっそう難しい状況に追い込まれた。

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ホームチームは点差を縮めようと試みたが、より多くの脅威を生み出していたのはバルセロナだった。83分、クンデからゴードンへのパスがデポルティーボの守備陣に当たって跳ね返ったボールを拾ったラフィーニャが、自身2点目となるチーム4点目を決める。その後もカタルーニャ勢は最後まで圧力をかけ続け、相手に体勢を立て直す機会も、スコアを脅かす本当のチャンスも与えなかった。

ゴールショーを締めくくったのはラフィーニャだった。後半アディショナルタイム2分、ラミン・ヤマルからの見事なパスを受けて5点目を挙げ、今季18得点目に到達。得点王争いでキリアン・エンバペに4ゴール差をつけた。このブラジル人FWは目覚ましい攻撃面でのパフォーマンスを続けており、今季のバルセロナで最も輝く存在の一人となるとともに、リーグ得点王の有力候補となっている。

この勝利により、バルセロナはラ・リーガ首位の座を固め、アトレティコ・マドリードとの差を5ポイントに広げた（両チームは水曜日に対戦する）。レアル・マドリードがアラベスに敗れたことも追い風となった。一方、デポルティーボ・ラ・コルーニャは13位で苦しい戦いが続いている。リーグ戦直近9試合でわずか1勝にとどまっており、成績の低迷と上位争いからの後退が続くなか、プレッシャーは増すばかりだ。