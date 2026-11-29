ラ・リーガ第14節の一戦を制したバルセロナは、ホームチームの不意を突く理想的な立ち上がりを見せた。開始90秒足らずでラミン・ヤマルが先制点を挙げる。ペドリとのパス交換から始まった組織的な攻撃で、ヤマルが送ったグラウンダーのクロスをダニ・オルモが巧みにスルー。これがデポルティーボのGKを欺き、そのままネットに吸い込まれた。
デポルティーボもすぐさま反撃に出る。9分、ンソンゴのパスを受けたオーバメヤンがパウ・クバルシとの競り合いに競り勝ち、右足でフアン・ガルシアの守るゴールに流し込んで同点に追いついた。
しかし、バルセロナはすぐに再びリードを奪う。20分、左サイドからのゴードンのクロスにダニ・オルモが飛び込み、ヘディングでゴールに突き刺した。カタルーニャの名門は2-1とリードして前半を終えた。
後半に入るとバルセロナが試合の主導権を握る。50分、ラミン・ヤマルの正確なクロスをファーサイドでフリーになっていたラフィーニャが合わせ、3点目を奪取。チームに余裕のあるリードをもたらした。ボール支配とチャンス創出でカタルーニャ勢の優位が続くなか、デポルティーボは試合に引き戻すのがいっそう難しい状況に追い込まれた。
ホームチームは点差を縮めようと試みたが、より多くの脅威を生み出していたのはバルセロナだった。83分、クンデからゴードンへのパスがデポルティーボの守備陣に当たって跳ね返ったボールを拾ったラフィーニャが、自身2点目となるチーム4点目を決める。その後もカタルーニャ勢は最後まで圧力をかけ続け、相手に体勢を立て直す機会も、スコアを脅かす本当のチャンスも与えなかった。
ゴールショーを締めくくったのはラフィーニャだった。後半アディショナルタイム2分、ラミン・ヤマルからの見事なパスを受けて5点目を挙げ、今季18得点目に到達。得点王争いでキリアン・エンバペに4ゴール差をつけた。このブラジル人FWは目覚ましい攻撃面でのパフォーマンスを続けており、今季のバルセロナで最も輝く存在の一人となるとともに、リーグ得点王の有力候補となっている。
この勝利により、バルセロナはラ・リーガ首位の座を固め、アトレティコ・マドリードとの差を5ポイントに広げた（両チームは水曜日に対戦する）。レアル・マドリードがアラベスに敗れたことも追い風となった。一方、デポルティーボ・ラ・コルーニャは13位で苦しい戦いが続いている。リーグ戦直近9試合でわずか1勝にとどまっており、成績の低迷と上位争いからの後退が続くなか、プレッシャーは増すばかりだ。