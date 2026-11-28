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ブレントフォードはプレミアリーグ第12節でマンチェスター・ユナイテッドと敵地オールド・トラッフォードで対戦し、4-0の歴史的勝利を収めた。ホームのユナイテッドは好調な立ち上がりを生かせず、守備のミスを重ねて本拠地のファンの前で屈辱的な敗戦を喫し、マウリシオ・ポチェッティーノ監督とチームへの重圧はさらに強まった。

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新監督を迎えたユナイテッドの苦境は続いている。指揮官にとってはプレミアリーグで2敗目となり、前節アンフィールドでリヴァプールに敗れた試合と同じスコアでの黒星となった。最初の決定機を迎えたのはマンチェスター・ユナイテッドだった。4分、ジョシュア・ザークツィーがペナルティエリア内に侵入してシュートを放ったが、GKクィービーン・ケレハーがセーブした。その4分後にはFKからのクロスにハリー・マグワイアが頭で合わせたものの、ヘディングはクロスバーを直撃。11分にはブルーノ・フェルナンデスもヘディングで狙ったが、ボールはファーポストの脇を通過した。

試合の流れに反して、15分にはブレントフォードが先制のチャンスを迎えた。クロスに合わせたジェイドン・アンソニーのボレーを、GKセネ・ラメンスが見事な対応でクロスバーに弾き出した。ユナイテッドは18分、パトリック・ドルグが好機を逃した。

19分、ブレントフォードはカラム・ウィルソンのゴールで先制した。ダンゴ・ワッタラのパスを受けたストライカーはレニー・ヨロとハリー・マグワイアのマークを外し、右足で強烈なシュートを放つと、ラメンスはこれを防げなかった。フェルナンデスが20分に反撃を試みたが、角度のない位置からのシュートは枠を大きく外れた。

ブレントフォードはその後もホームチームの最終ラインの背後のスペースを突き続け、32分にウィルソンが追加点を奪った。ダムスゴーからワッタラへのパスでカウンターが始まり、ボールを持ち上がったワッタラがエリア内へラストパス。これをウィルソンが左足でゴールに沈め、アウェイチームが2-0とリードして前半を終えた。

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後半開始と同時に、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は2人を交代し、リサンドロ・マルティネスとアマド・ディアロに代えてルーク・ショーとブライアン・ムベウモを投入した。49分にはヨロにイエローカードが提示された。その2分後、ザークツィーがエリア外からシュートを放ったが、クロスバーの上に外れた。52分にはブレントフォードのウィルソンが足を負傷し、1分後にピッチを退いてケヴィン・シャーデが代わりに出場した。

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ユナイテッドは54分、エリア内でボールを受けたドルグがダイレクトでシュートを放ったが、ケレハーに阻まれた。60分にはユーリ・ティーレマンスがエリア外から曲げるシュートを放ち、1点を返しかけたものの、ボールはクロスバーに当たった。62分にはペナルティエリア内でのヨロのシャーデへのタックルについてVARによるチェックが行われたが、PKは与えられなかった。

ポチェッティーノ監督は63分にザークツィーに代えてマテウス・クーニャを投入。69分にはムベウモのクロスにマグワイアが頭で合わせ、ユナイテッドが1点を返しかけたが、キーン・ルイス＝ポッターがゴールライン上でクリアした。70分には両チームが交代を行い、ブレントフォードはマティアス・イェンセンに代えてミッケル・ダムスゴーを、ユナイテッドはドルグに代えてシェイ・レイシーを送り出した。73分、最終ラインの背後へのパスに抜け出してGKと1対1になったケヴィン・シャーデの決定的なシュートを、ラメンスがポストの脇へ弾き出した。77分にはレイシーが角度のない位置からブレントフォードのゴールへ強烈なシュートを放ち、ケレハーがCKに逃れた。そして82分、ワッタラのCKからクリストファー・アイェルがボールを押し込んで3点目を挙げ、ホームチームにとどめを刺した。83分にはティーレマンスが退いてメイソン・マウントが出場し、86分にはマグワイアに警告が出された。

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終盤の87分、ブレントフォードは2人を交代し、ワッタラに代えてファビオ・カルヴァーリョを、ジェイドン・アンソニーに代えてマリック・ディウフを投入した。89分にはブルーノ・フェルナンデスがFKを生かせず、90分にはクーニャの決定的なシュートをマイケル・カヨーデがゴールライン上で阻んだ。後半アディショナルタイム1分、カヨーデがユナイテッドの守備ラインの背後へボールを送ると、シャーデがラメンスの頭上を越すループシュートでネットを揺らし、4点目を奪った。90+3分にはカルヴァーリョにイエローカードが提示され、試合はブレントフォードの4-0の勝利で終了した。ブレントフォードにとっては、オールド・トラッフォードでの史上初勝利となった。

この結果、勝ち点17の6位で試合を迎えたブレントフォードは勝ち点を20に伸ばし、プレミアリーグの順位表で5位に浮上した。一方、マンチェスター・ユナイテッドはリーグ戦6敗目を喫して勝ち点8のまま足踏みし、最下位から2番目の19位にとどまって降格圏での苦しい戦いが続いている。