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サウジアラビアのアル・ナスルで主将を務めるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・サッド（カタール）戦で見せた奇妙な振る舞いが物議を醸している。

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アル・ナスルは火曜日、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークにアル・サッドを迎え、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節を戦った。

アル・ナスルが2-1でリードしていた場面で、ロナウドはペナルティエリア内で倒されたとして、新たなPKを要求した。

しかし、ヨルダン人のアドハム・マハドメ主審はロナウドの訴えを退け、副審からの合図を受けてオフサイドの判定を下し、ロナウドの反則として間接フリーキックを与えた。

副審の判定に怒りを露わにしたロナウドは、両手で目を覆ってからオフサイドの合図を真似てみせ、副審が見えていないのに旗を上げていると皮肉った。

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この行為を受け、アル・ナスルのサポーターの間では、試合の関係者を嘲笑したとしてロナウドが処分を受け、大会の今後の数試合を欠場することになるのではないかとの懸念が広がっている。

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アル・ナスルはAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージで残り4試合を控えており、UAEのアル・ワスル、シャバブ・アル・アハリ、カタールのアル・ガラファ、アル・シャマルと対戦する。

ロナウドはこのアル・サッド戦でアル・ナスルの先制点を記録している。12分にペナルティエリア内で倒されて自らPKを獲得すると、13分に自ら蹴り、GKメシャール・バルシャムの右へ力強く決めた。

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このゴールにより、ロナウドは今シーズン開幕からアル・ナスルで続いていたPKの不振に終止符を打った。

ロナウドは先週金曜日、宿敵アル・アハリとのクラシコで、ロシュン・サウジリーグ第9節の延期分として行われた一戦でPKを失敗しており、チームは1-3で敗れていた。

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データ会社『オプタ』によると、ロナウドは今シーズンのロシュン・サウジリーグで蹴った2本のPKをいずれも失敗している。1本目は10月20日のアル・ネオム戦（1-0で勝利）で、GKマルチン・ブウカに阻まれた。

この2本という数字は、ロナウドが昨シーズンのロシュン・サウジリーグで失敗したPKの総数と同じだ。昨シーズンは8本中6本を成功させていた。

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さらに、2023年1月にマンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除してアル・ナスルに加入して以来、ロシュン・サウジリーグでPKを2本連続で失敗したのはこれが初めてだった。

ロナウドがアル・ナスルでロシュン・サウジリーグにおいて最後にPKを決めたのは、4月3日のアル・ナジュマ戦（5-2で勝利）にさかのぼる。その後、AFCチャンピオンズリーグエリートの舞台で再びPKを成功させた形だ。

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このゴールはロナウドにとって歴史的な一撃となり、AFCチャンピオンズリーグエリートにおけるアル・ナスルのクラブ歴代最多得点者 の座に就いた。

ロナウドはアル・ナスルでのAFCチャンピオンズリーグエリート通算得点を17に伸ばし、同大会でアル・ナスルにて16ゴールを挙げていたモロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーを上回った。

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また、ロナウドはキャリア通算987ゴールに到達し、サッカー史上初の1000ゴール達成まであと13ゴールに迫っている。