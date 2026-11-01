レアル・マドリードは、ラ・リーガの一戦でホームのラシン・サンタンデールを本拠地「エル・サルディネロ」で3対0と下し、順当な勝利を収めた。これにより白い巨人は連勝を継続し、首位バルセロナとの勝ち点差を3に縮めるとともに、順位表3位の座を固めた。

レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョの指揮の下でこの試合に臨み、ライバルのバルセロナがアラベスを6対1で大勝するのを見届けた後、6連勝達成を視野に入れていた。

白い巨人は4-2-3-1のシステムを採用し、ゴールマウスにはティボ・クルトワ、攻撃陣の4枚にはアルダ・ギュレル、ジュード・ベリンガム、ヤン・ディオマンデ、キリアン・ムバッペを並べた。

レアル・マドリードは開始直後から主導権を握り、11分に先制に成功した。ムバッペがディオマンデのパスを生かしてペナルティエリア内に侵入し、ブラティに倒されたことで、主審が（物議を醸す）PKを宣告。フランス人スターがキーパーのアギレサバラの右へ力強いグラウンダーのシュートを決めて成功させた。

ラシン・サンタンデールはすぐに同点に追いつきかけたが、13分にイケル・ロケのシュートをクルトワが見事に防ぎ、ホームチームの反撃の機会を奪った。その後、22分にレアル・マドリードがリードを広げる。ジュード・ベリンガムが、ムバッペのパスからアルダ・ギュレルのボールへとつながった連携攻撃を、巧みなシュートでネットに突き刺して仕上げた。

ホームチームの苦しみは続き、アルバロ・マンティージャが負傷してピッチを去ることを余儀なくされた。その後36分、ディオマンデが3点目を叩き込む。ギュレルの蹴ったコーナーキックをラシンの守備がクリアしたボールが彼のもとに渡り、ペナルティエリア外からのロケットのようなシュートがゴール上隅に突き刺さった。

後半に失速したマドリード

ハーフタイム明け、レアル・マドリードは優勢を保ったものの、前半に見せたのと同じ攻撃的な勢いは維持できず、一方のラシン・サンタンデールは相手の後退を突いて点差を縮めようと試みた。

54分にはサベイリがグラウンダーのシュートで危険な場面をつくり、その後60分にムバッペが素早い攻撃から力強いシュートで応戦したが、ホームチームのゴール左ポストに弾かれた。ディオマンデも追加点を狙って別のシュートを放ったが、実を結ばなかった。

75分には、チュアメニがペナルティエリア内でボールを手に当て、レアル・マドリードに対してPKが宣告されそうになったが、ボールがフランス人選手の足にまず当たってから手に届いたことが判明し、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入により判定が取り消された。

モウリーニョは終盤に数度の交代を行い、ディアス、カマヴィンガ、エンドリッキを投入したが、スコアは動かなかった。レアル・マドリードは3対0の完封でこの試合を制し、3位の座を保つ重要な勝ち点3を手にするとともに、首位バルセロナとの差をわずか3ポイントにまで縮めた。