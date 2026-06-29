動画：大脱出…オーストリアのゴールがアルジェリアのファンを喜ばせた理由とは？

喜びと計算が交差する異例の場面が生まれた。2026年W杯グループリーグ最終戦のアルジェリア対オーストリア戦で、アルジェリアサポーターは自国ゴールかのようにオーストリアの得点を祝福した。

試合は3－3の引き分けで終わり、アルジェリアはラウンド32でスペインを避けることができた。

後半アディショナルタイム、オーストリア代表サシャ・カライェジッチのゴールが「アル・フドゥール」のスタンドに漂っていた不安を一気に歓喜へと変えた。

グループ最終戦でオーストリアが3点目を決めた瞬間、アルジェリアのサポーターが喜びで飛び跳ねた。このゴールはオーストリアに1点ををもたらし、アルジェリアのノックアウトステージ進出を有利にした。

この引き分けでアルジェリアは3位グループの上位に入り、スペインではなくスイスと対戦することが決まった。

試合は最後までスリル満点。93分にはリヤド・マフレズが3点目を決め、スタンドは沸いた。誰もがこれを決勝点と思い、スペイン戦回避を確信した。

しかし直後、カライェジッチが同点弾。オーストリアは引き分けを喜び、アルジェリアはスペイン回避に沸いた。

SNSには「サハラ・フェニックス」のサポーターがオーストリアの同点弾を狂喜して祝う動画が拡散。その喜びは引き分けよりも次の対戦相手への安堵だった。

結果として、アルジェリアはスペインではなくスイスと対戦することになった。

オーストリアはグループ10をアルゼンチンに次ぐ2位で終え、ラウンド32でスペインと対戦する。アルジェリアは「悪夢のシナリオ」を回避し、W杯への夢を続けた。得点はなかったが、そのゴールで道のりは現実になった。