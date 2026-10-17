バルセロナはレアル・ベティスを5-2で下し、後半に試合を逆転させて大勝を収めた。リーガ・エスパニョーラ第9節のこの一戦では、見事なゴールと物議を醸す判定が相次いだ。カタルーニャのクラブは今季の連勝を継続し、来週火曜に控えるパリ・サンジェルマンとの注目の一戦へ臨むこととなった。

大差のスコアとはいえ、バルセロナにとって容易な勝利ではなかった。ホームのベティスが立ち上がりから勢いを見せ、前半は互角の展開が続いたため、同チームは普段以上の労力を費やさざるを得なかった。だが後半に入ると、カタルーニャ勢が主導権を握った。

先制点は10分、ラミン・ヤマルがもたらした。ペナルティエリア右サイドでジュール・クンデとパス交換を行い、ブラジル人ネイマールを思わせるヒールでの技巧的なタッチを見せた後、精度の高いシュートを放つ。ボールはGKバイェスが届かないゴール上隅に収まった。

しかしレアル・ベティスは27分に同点に追いつく。バレンティン・ゴメスがコーナーキックからヘディングで決め、試合は振り出しに戻った。両チームは自分たちのリズムで試合を進めようと試みた。

バルセロナは41分に再びリードを奪う。ロドリ・エルナンデスがカタルーニャのクラブでの初ゴールを記録し、前半終了前にチームに優位をもたらした。一方でこの時間帯には、ジョバニ・ロ・セルソのゴールが取り消されたことで判定への議論が起きた。同選手はペナルティエリア外から強烈なシュートを放ちネットを揺らしたが、主審は攻撃の起点でクーチョ・エルナンデスにハンドがあったとして、得点を認めなかった。

取り消されたゴールと退場

後半開始とともに興奮は続いた。51分、ガブリエウ・ジェズスのゴールがオフサイドで取り消されたのだ。この攻撃はラミン・ヤマルが利き足ではない方の足で精度の高いクロスを送り、ブラジル人FWがボールをネットに収めたものだった。

だがバルセロナは長く待たなかった。52分、ジェズスが今季リーガ3点目を決める。フェルミン・ロペスとヤマルによる攻撃構築の働きを活かしたもので、アウェーチームが3-1とリードを広げた。

ベティスはすぐに反撃し、アブデサマド・エザルズーリが53分に差を縮めた。ジュール・クンデをかわし、精度の高い低いシュートをGKジョアン・ガルシアのゴールに叩き込み、ホームチームに希望を取り戻させ、試合を再び熱くした。

しかしエザルズーリのゴールは、ベティスのサポーターが待ち望んだ反撃の始まりとはならず、むしろ試合の決定的な分岐点となった。54分、ファクンド・ブエナルがラミン・ヤマルとの口論の末に退場となったのだ。バルセロナのウインガーがこのウルグアイ人選手を押し、相手はその頭をつかみ返して事態が悪化。主審はブエナルにレッドカードを提示した。

バルセロナは相手の数的不利を活かし、62分にエリック・ガルシアが4点目を記録した。ラミン・ヤマルのフリーキックからパウ・クバルシが折り返したヘディングのボールを、ゴール内へ流し込んだ。カタルーニャのクラブは試合の決着に近づいた。

オルモの今季初ゴールとラフィーニャの復帰

85分、ダニ・オルモが見事なゴールを決めてバルセロナの5点目を締めくくった。これは同選手の今季初得点であり、カタルーニャのクラブの優位を裏付けて5-2の勝利を決定づけた。後半は、互角の展開からバルセロナの完全な支配へと、試合の流れが明確に変化した。

またこの試合では、ブラジル人のラフィーニャが出場して復帰を果たした。注目のパリ・サンジェルマン戦を4日後に控え、難しい欧州での試練の前にカタルーニャのクラブにとって重要な後押しとなった。

この勝利でバルセロナは完璧な結果を継続し、今季11試合で11勝目を挙げた。個人技、ゴール、判定の波乱、そして後半での決着が同居した一夜を経て、高い士気のままパリ・サンジェルマンとの一戦に臨む。