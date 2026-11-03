動画：圧勝、ビジャレアルがパリの嵐の前に崩壊

パリ・サンジェルマンはビジャレアルとの一戦を支配し、6-0の大勝を収めた。前半の17分間で4得点を奪ったのち、後半にさらに2点を加えて優位を確固たるものにした。この試合ではジョアン・ネベスとファビアン・ルイスが輝きを放ち、若手のダビド・ブリーが出場してチャンピオンズリーグ初ゴールを記録した。

ネベスが9分に先制点を奪い、コーナーキックからペナルティーエリア内で自身のもとへこぼれてきたボールを押し込んだ。

続いてパリは12分にゴールキーパーのペーテル・グラーチのミスを突き、ボールがマニャス・アクリウシュに渡ると、彼がデジレ・ドゥエにつなぎ、ドゥエがネットを揺らした。

さらにセニー・マユルが13分に点差を広げた。ネベスの最初のシュートがビジャレアルの守備陣にはね返されたところを詰めた。

その後、ファビアン・ルイスが17分に4点目を追加した。アシュラフ・ハキミの試みの後、ペナルティーエリア内でこぼれてきたボールを生かしたものだった。

ビジャレアルは点差を縮めようと試みたが、前半はまったく得点できなかった。最も目立った試みはアディショナルタイムでのアジョセ・ペレスのシュートで、これはゴールキーパーのマトベイ・サフォノフが防いだ。これがホームチームの枠内への初シュートとなった。

後半の立ち上がり、ビジャレアルはニコラス・ペペに代えてセルジ・カルドナを投入したが、パリはそのゴールを脅かし続けた。そして50分、ルイスが自身2点目かつチームの5点目を記録した。ビティーニャからのパスを受けると、レナト・ベイガをかわし、グラーチの股の間を抜いてシュートを決めた。

ルイス・エンリケは後半に複数の交代を行い、60分にミカ・グッツとフェラン・トーレスを投入し、続いて74分にルーカス・ベラウド、カンタン・ンジャントゥ、ダビド・ブリーを送り出した。

出場からわずか4分後、ブリーが78分に6点目を記録した。ネベスからのパスを生かし、ペナルティーエリア内へ駆け込んで狭い角度からシュートを放つと、ボールはレナト・ベイガに当たってネットに収まった。

試合では複数のイエローカードが出され、サンティ・コメサーニャ、サンティアゴ・モレノ、セルジ・カルドナ、アルベルト・モレイロ、カンタン・ンジャントゥが警告を受けた。一方ビジャレアルは79分にアレックス・バエナに代えてパウ・ナバーロを投入する最後の交代を行った。その後、試合は同じ流れのまま終了のホイッスルを迎え、パリの圧勝が告げられた。