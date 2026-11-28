共有 GOALをGoogleでフォロー

インテル・マイアミは土曜未明に行われたコロンバス・クルー戦に0-1で敗れ、MLSプレーオフ1回戦で敗退した。ウルグアイ人FWサンティアゴ・ロドリゲスが試合終了間際に劇的な決勝ゴールを決めた。

広告

2025年のMLS王者であるインテル・マイアミは、ホームでの第1戦も0-3で落としており、1回戦突破はならなかった。

プレーオフ1回戦は3試合制で行われる。そのため、インテル・マイアミは1点差で勝利しさえすれば第3戦に持ち込むことができ、その第3戦も本拠地で開催される予定だった。

今回の敗退は、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがインテル・マイアミに加入して最初のシーズンとなった2024年の出来事を思い起こさせる。当時もチームはアトランタ・ユナイテッドに敗れ、1回戦で姿を消している。

この敗戦により、MLS史上最も高額なクラブにとって期待外れのシーズンが幕を閉じた。インテル・マイアミはCONCACAFチャンピオンズカップでもベスト16でナッシュビルに敗れ、リーグスカップでもグループステージを突破できなかった。

広告 広告

サンティアゴ・ロドリゲスがとどめの一撃

第1戦を0-3で落としていたインテル・マイアミは、無失点を守ることの重要性を踏まえ、非常に慎重な守備的布陣でコロンバスでの一戦に臨んだ。最終ラインの中央ではブラジル人のカゼミーロとミカエルのコンビが堅固な壁を築いた。

Related Topics

インテル・マイアミにもいくつかのチャンスはあり、中でも前半にメッシが蹴ったFKが最大の見せ場となった。しかし、コロンバスの街に降り続いた冷たい雨の影響もあり、攻撃陣はいつもの精度を欠いた。

最大の決定機を迎えたのは、メキシコ代表としてプレーするアルゼンチン人選手ヘルマン・ベルテラメだった。見事な連携から、ゴールまでわずか数センチの位置でヘディングに飛び込んだものの、ボールはクロスバーの上へ。今シーズンの彼の苦しみを象徴するような場面となった。

広告

83分の時点でもスコアは0-0のままで、両監督はPK戦に備えてメンバーの準備を始めていた。

しかし、コロンバス・クルーはまだ諦めていなかった。試合最後の時間帯となる92分、モロッコ代表のアナス・ザルーリがペナルティエリア内へ正確なクロスを送ると、これにサンティアゴ・ロドリゲスが合わせ、強烈なシュートでGKダイン・セントクレアの守るゴールを破った。

広告

コロンバス・クルーは、フランス人指揮官ローラン・クルティワの下で直近10試合のうち9試合に勝利している。同監督はチームのパフォーマンスを大きく変貌させた。チームはプレーオフ進出に大いに苦しんだが、最終的にイースタン・カンファレンスの最後の出場枠を確保していた。

コロンバス・クルーは今後、準々決勝の対戦相手の決定を待つことになる。相手はフィラデルフィア・ユニオンとニューイングランド・レボリューションの勝者で、第1戦を2-0で制したボストンのチームが優位に立っている。