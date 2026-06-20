動画：噂とは裏腹に、クリスティアーノ・ロナウドとブルーノ・フェルナンデスが仲良く過ごす様子

ポルトガル代表のキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドと中盤のスター、ブルーノ・フェルナンデスは、2026年ワールドカップ・グループステージ第2戦ウズベキスタン戦に向けた土曜の練習で和やかな雰囲気を見せました。

ポルトガルの新聞「レコルド」は、トレーニング中にロナウドとブルーノ、MFヴィテニャが会話して笑い合う動画を公開した。 この様子は、第1節コンゴ民主共和国戦（1－1の引き分け）後にチームが抱えるプレッシャーにもかかわらず、キャンプ内に前向きな雰囲気が漂っていることを示していた。

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この動画が拡散されたのは、ロナウドが開幕戦でシュート0本に終わったことでメディアやファンが論争を繰り広げていた最中だった。 ブルーノ・フェルナンデスやジョアン・ネヴェスを中心に、キャプテンのロナウドへ十分なパスを送らなかった、あるいは攻撃で無視したとの批判も出ていた。

さらに、ジョアン・ネヴェスがロナウドについて語った発言が波紋を呼んだ。ポルトガル代表スターの妹カティア・アヴェイロもSNSに投稿し、選手たちへの批判につながった。

SNSではロナウド支持者が「代表の一部が利己的でキャプテンに敬意がない」と批判するキャンペーンを展開した。

そんな中、ロナウドは金曜、代表練習の集合写真を投稿。「チームは常に団結している」と強調した。



