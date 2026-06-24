カタール代表は2026年ワールドカップで不名誉な記録を更新し続けた。グループステージ第3節のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でもオウンゴールを献上し、大会史上稀に見るリストに名を連ねた。

第2節のカナダ戦（0-6）に続き、第3節ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でもオウンゴールが生まれた。

34分、ボスニア・ヘルツェゴビナのクロスがアル・ブレイクに当たり、ゴールネットを揺らした。GKは届かなかった。

「Stats Foot」の統計では、カタールは1966年大会のブルガリア、2018年大会のロシアに次ぐ、同一大会で2つのオウンゴールを記録した史上3チーム目となった。

また、統計アカウント「ミスター・シップ」によれば、カタールは同一大会または2大会連続で2試合連続オウンゴールを許した史上4チーム目となった。

この不名誉な記録を達成した過去のチームは以下のとおり：

1966年大会のブルガリア（対ポルトガル、対ハンガリー）。

2014年と2018年のフランス戦・クロアチア戦でオウンゴールを許したナイジェリア。

2018年ロシア代表：ウルグアイ戦、スペイン戦。

2026年大会のカタール代表：カナダ戦、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦。