動画：劇的退場で流れが変わり、スイスがボスニアを4-0で圧倒。

2026年W杯グループB第2節でスイス代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表を4-1で下した。退場が流れを変え、試合は一転して大差ついた。

両チームは1戦目で引き分け、初白星を懸けて臨んだ。スイスはカタールと1－1、ボスニア・ヘルツェゴビナはトロントでのカナダ戦を1－1で終えていた。

スイスは試合を支配し、ボール支配率は63％対27％だった。

前半にはンドウィがクロスをヒールで狙ったが、ボールは足元を通り越し、ボスニアDFがクリア。

ボスニアは危険なカウンターで反撃し、エディン・ジェコがテクニックで攻撃を牽引したが、スイスの守備とGKが阻んだ。

さらに後半のミメッチの危険なシュートもGKが好守で阻んだ。

ヨハン・マンザンベがペナルティエリア中央から右足で放ったシュートが右上に決まり、スイスが先制した。

その後、タリク・モハリモヴィッチが即座に退場し、試合は大きく動く。スイスは数的優位を生かし、さらに攻勢を強めた。

90分にはマンザンベがバルガスのアシストから右足で決め、自身2点目、チームの3点目とした。

3分のロスタイム、CKの流れからエルミン・メフメッチが右足で1点を返したが、試合は3－1でスイスの勝利に終わった。

この結果、スイスはグループステージで初勝利（勝ち点3）を挙げ、ボスニア・ヘルツェゴビナは2試合を終えて勝ち点0に終わった。

終了間際にはPKを獲得し、キャプテン、グラニット・ジャカが左足で右下隅に叩き込み4-1。数的不利となったボスニア・ヘルツェゴビナの崩壊に拍車をかけた。